ФСИН: Улюкаева не переводили в VIP-палату

Новости

Беспилотник с дальностью полета до 300 км поступит в МЧС Беларуси 14:49
В Волгограде первоклашек начали кормить бесплатными завтраками 14:47
Вышел первый тизер третьего "Джона Уика" с Киану Ривзом 14:45
На мясокомбинате в Астрахани произошел пожар 14:45
СМИ: Ким Чен Ын и Дональд Трамп проведут переговоры в Ханое в феврале 14:43
Школу эвакуировали в Москве 14:42
Названа одна из главных причин смертности в Киргизии 14:30
Открыт счет помощи пострадавшим при взрыве жилого дома в Шахтах 14:24
Росстат определил уровень инфляции в первые две недели января 14:22
Беларусь сохраняет высокий интерес к вступлению в ВТО 14:21
Эксперты назвали самые популярные автомобили с пробегом в 2018 году 14:20
Вологодский ученый открыл редчайший минерал никеля 14:17
В мужской колонии под Новгородом родилась девочка 14:13
Москву ожидает волна аномального тепла 14:11
В Ленобласти возбуждено дело по факту взрыва на химзаводе 14:03
Совфед упростил порядок компенсации взносов на капремонт 14:02
В Иркутской области задержан серийный насильник 14:00
В Млечном Пути нашли черную дыру-невидимку 14:00
Свердловским бюджетникам пообещали повысить зарплату 13:52
Контрольно-счетная палата подтвердила данные Депздрава о высокой обеспеченности Москвы врачами 13:50
В Петербурге подросткам запретят входить в вейп-магазины 13:48
Джейсон Райтман снимет новых "Охотников за привидениями" 13:47
Первый бизнес-форум Россия - Африка пройдет в октябре 13:36
Экс-начальника карельской колонии осудили на 2,5 года 13:35
Момент взрыва на химзаводе в Ленобласти попал на видео 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
16.01.2019 11:57
Рубрика: Происшествия

ФСИН: Улюкаева не переводили в VIP-палату

Текст: Иван Петров
В Федеральной службе исполнения наказаний опровергли появившиеся в среду в некоторых СМИ сообщения об особых условиях отбывания наказания в колонии экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

"Опубликованная в ряде СМИ информация не соответствует действительности. Осужденный Улюкаев содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен", - заявили в тюремном ведомстве.

16 января в СМИ появилась информация, что бывший министр якобы содержится в отремонтированной палате в медсанчасти колонии, куда ему приносят едут. Он освобожден от зарядки, перекличек и работ. Льготные условия Улюкаев, по данным СМИ, получил за предоставление медсанчасти необходимых лекарств.

Улюкаев рассказал о работе в тюремной библиотеке

Напомним, экс-министра Алексея Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Взамен возгавляемое Улюкаевым министерство должно было дать положительное заключение на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.

Недавно сообщалось, что приставы взыскали с осужденного назначенный судом штраф в 130 млн рублей.

Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Минюст ФСИН Уголовное дело Алексея Улюкаева
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержан боевик, готовивший покушение на Путина в Сербии
ФСИН: Улюкаева не переводили в VIP-палату
Герман Греф увидел в цифровизации средство борьбы с коррупцией
В ЛНР заявили об угрозе взрыва военными ВСУ водохранилища в Донбассе
Песков рассказал, когда от слов Путина "кровь стынет"