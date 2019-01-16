ФСИН: Улюкаева не переводили в VIP-палату

В Федеральной службе исполнения наказаний опровергли появившиеся в среду в некоторых СМИ сообщения об особых условиях отбывания наказания в колонии экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

"Опубликованная в ряде СМИ информация не соответствует действительности. Осужденный Улюкаев содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен", - заявили в тюремном ведомстве.

16 января в СМИ появилась информация, что бывший министр якобы содержится в отремонтированной палате в медсанчасти колонии, куда ему приносят едут. Он освобожден от зарядки, перекличек и работ. Льготные условия Улюкаев, по данным СМИ, получил за предоставление медсанчасти необходимых лекарств.

Напомним, экс-министра Алексея Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Взамен возгавляемое Улюкаевым министерство должно было дать положительное заключение на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.

Недавно сообщалось, что приставы взыскали с осужденного назначенный судом штраф в 130 млн рублей.