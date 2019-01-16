"Газпром" увеличил добычу газа в начале января

"Газпром" увеличил добычу газа с 1 по 15 января 2019 года, сообщает компания.

Как отмечается, добыча увеличилась на 3,7 процента по сравнению с показателем за такой же период прошлого года - до 22,8 миллиарда кубометров.

В 2018 году холдинг осуществил рекордные поставки газа в дальнее зарубежье - 201,7 миллиарда кубометров газа. По прогнозам, компания останется основным поставщиком газа в Европу до 2040 года.

Всего в прошлом году Россия добыла рекордное количество газа - 733 млрд кубометров газа.