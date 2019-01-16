Герман Греф увидел в цифровизации средство борьбы с коррупцией

Решить проблему коррупции в России может создание государственной цифровой платформы, где бизнес сможет получать сведения о работе чиновников.

Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф. Он уточнил, что цифровизация - единственное эффективное средство борьбы с коррупцией.

"Если будет прозрачная деятельность чиновников, положенная в цифру, когда каждое решение может быть проанализировано экспертным сообществом и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать как явление. Я другого способа борьбы с коррупцией не вижу, кроме как цифровизация", - сказал Греф в ходе Гайдаровского форума в Москве.

Раннее в интервью "Российской газете" генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила, что Агентство планирует создать цифровую платформу для взаимодействия бизнеса и власти. Она будет представлять собой электронный ресурс, на который предприниматели со всех регионов страны в любое удобное для них время смогут направлять свои обращения, уточняла Чупшева.