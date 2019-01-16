Голкипер "Тампы" Андрей Василевский стал третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Первой был признан шведский форвард "Нэшвилла" Виктор Арвидссон, второй - вратарь "Монреаля" Антти Ниеми.

Василевский оставил свои ворота на замке в матче с "Далласом" (2:0). Для него этот шат-аут (сухой матч в хоккее. - Прим. "РГ") стал третьим в сезоне и 15-м в карьере.

Таким образом, Андрей вышел на второе место по количеству сухих встреч в истории "Тампы", превзойдя результат Николая Хабибулина (14 игр). Впереди Василевского только Бен Бишоп (17).

- Поражение от "Айлендерс" (1:5) Василевский принял на свой счет. Он всегда реабилитируется после неудач. Ему удалось это сделать и сейчас. Он молодец, - отметил капитан "Тампы" Стивен Стэмкос.

Напомним, что Андрей заменит голкипера "Монреаля" Кэри Прайса на Матче звезд НХЛ 2019 года, который пройдет 25 и 26 января.