"Горбатые" чехлы-зарядки для последних iPhone появились в России

В официальном онлайн-магазине Apple появились чехлы Smart Battery для последних iPhone - XR, XS и XS Max.

Новинки доступны исключительно в строгих тонах - черном и белом. Умные чехлы выполняют сразу две функции - защищают от повреждений и восполняют заряд гаджета. Smart Battery Case сертифицирован по стандарту Qi, можно одновременно заряжать сам смартфон и чехол.

Использование чехла-зарядки продлит время разговора до 37 часов, а время интернет-серфинга - до 20 часов.

Стоимость умного бампера вне зависимости от цвета и модели составляет 11 176 рублей.