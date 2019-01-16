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"Горбатые" чехлы-зарядки для последних iPhone появились в России

16.01.2019,  
14:00
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

В официальном онлайн-магазине Apple появились чехлы Smart Battery для последних iPhone - XR, XS и XS Max.

Новинки доступны исключительно в строгих тонах - черном и белом. Умные чехлы выполняют сразу две функции - защищают от повреждений и восполняют заряд гаджета. Smart Battery Case сертифицирован по стандарту Qi, можно одновременно заряжать сам смартфон и чехол.

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Использование чехла-зарядки продлит время разговора до 37 часов, а время интернет-серфинга - до 20 часов.

Стоимость умного бампера вне зависимости от цвета и модели составляет 11 176 рублей.

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