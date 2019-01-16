Госдума приняла поправки об обязанности снижения цен на лекарства

Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который может привести к снижению цен на жизненно важные лекарства.

Если стоимость импортных лекарств снизилась в иностранной валюте в стране, где они производятся, то и в России надо будет снижать цену. Такая обязанность появится у держателей регистрационных удостоверений на данные препараты.

Подорожать же лекарственный препарат из жизненно-важного списка сможет по инфляции не чаще раза в год. Антимонопольная служба будет проводить экономический анализ предельной отпускной цены.

Проект также обяжет провести обязательную перерегистрацию в 2019-2020 годах предельных отпускных цен на лекарства из указанного перечня.

Как сообщили в Минздраве, упорядочивание регулирования в данной сфере повлечет сдерживание роста цен и одновременно снижение бюджетных расходов. При этом ведомство не ожидает, что часть препаратов будет вымываться с рынка. Ведь практика уже показала, что при снижении цен ухода лекарств с рынка не происходит.

Отметим, что в жизненно-важном списке 800 лекарственных препаратов. Это те лекарства, цены на которые контролируются государством.