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16.01.2019 13:26
Рубрика: Экономика

Госдума приняла поправки об обязанности снижения цен на лекарства

Текст: Татьяна Замахина

Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который может привести к снижению цен на жизненно важные лекарства.

Если стоимость импортных лекарств снизилась в иностранной валюте в стране, где они производятся, то и в России надо будет снижать цену. Такая обязанность появится у держателей регистрационных удостоверений на данные препараты.

Фото: iStock
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Подорожать же лекарственный препарат из жизненно-важного списка сможет по инфляции не чаще раза в год. Антимонопольная служба будет проводить экономический анализ предельной отпускной цены.

Проект также обяжет провести обязательную перерегистрацию в 2019-2020 годах предельных отпускных цен на лекарства из указанного перечня.

Как сообщили в Минздраве, упорядочивание регулирования в данной сфере повлечет сдерживание роста цен и одновременно снижение бюджетных расходов. При этом ведомство не ожидает, что часть препаратов будет вымываться с рынка. Ведь практика уже показала, что при снижении цен ухода лекарств с рынка не происходит.

Отметим, что в жизненно-важном списке 800 лекарственных препаратов. Это те лекарства, цены на которые контролируются государством.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Цены на лекарства
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