"Работодатели в России менее охотно соглашаются трудоустраивать на легальной основе мигрантов из Киргизии, так как для них это влечет за собой дополнительные издержки. Поэтому граждане КР все реже заключают официальные договоры". Об этом говорится в исследовании, посвященном вопросам защиты в РФ прав трудовых мигрантов из республики после вхождения страны в ЕАЭС.

Данную тему в течение четырех месяцев - с марта по июнь 2017-го - изучали в Центре миграционных исследований в Москве и Тянь-Шанском аналитическом центре Американского университета Центральной Азии (ТАЦ АУЦА) в Бишкеке. Эксперты опросили более 700 киргизстанцев, находящихся в России на заработках в столице РФ, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Результаты были представлены общественности в конце 2018 года.

Выяснилось, что более 60 процентов от всех опрошенных трудовых мигрантов из КР заключили официальные договоры с работодателями. Казалось бы, речь идет о большинстве, однако есть одно "но". В 2016 году эта цифра превышала 70 процентов. "Это тревожная тенденция. Работодатели в России все чаще предпочитают иметь дело с нелегалами. Таким образом они экономят на оформлении. Легализация иностранца означает дополнительные издержки и подачу сведений в службу занятости", - отмечают в ТАЦ АУЦА.

- Интересно то, что мигранты из Киргизии в целом не рассматривают трудовой договор как средство защиты от недобросовестных действий работодателя. Хотя именно в рамках ЕАЭС механизмы защиты работников предусмотрены, они крайне редко используются, - объясняет эксперт по миграционным вопросам Тань-Шаньского аналитического центра Татьяна Злобина.

"В критических ситуациях, как говорится в исследовании, мигранты обращаются за помощью чаще всего к родственникам или землякам. Из-за того что они предпочитают решать проблемы через "своих", системы защиты трудовых прав, которые стали доступны для киргизстанцев после вхождения страны в Евразийский экономический союз, остаются невостребованными", - говорится в исследовании.

Эксперты утверждают: мигрантов необходимо убедить в том, что их права как трудящихся защищаются. Гарантирует это как раз официальный трудовой договор. "Понимание этого есть. Но добиться согласия работодателя удается не всегда", - отмечают в аналитическом центре.

Тем не менее, по словам большинства респондентов, вхождение КР в ЕАЭС облегчило процесс трудоустройства киргизстанцев в России, предоставив им конкурентное преимущество перед мигрантами из других стран Средней Азии - Узбекистана и Таджикистана, которые не являются участниками Евразийского экономического союза.

Вступление КР в интеграционное объединение не только освободило республиканских гастарбайтеров от необходимости оформлять разрешительные документы для работы в России, но и дало другие преференции, значительно облегчающие их трудовую деятельность.

Раньше при пребывании на территории РФ продолжительностью свыше семи суток мигранты должны были зарегистрироваться и встать на миграционный учет. В случае осуществления трудовой деятельности сроком свыше 90 суток они были обязаны купить медицинскую страховку, пройти медосмотр, сдать экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства России и приобрести патент, дающий право работать.

После вступления КР в ЕАЭС сдачу экзаменов для киргизстанцев отменили. Теперь они не должны получать разрешение на работу не только в России, но и в Казахстане, Армении и Беларуси.

Срок нахождения на территории Российской Федерации без регистрации увеличился с семи до 30 суток. Если же гражданин Киргизии намерен оставаться в РФ и дальше, то он должен встать на миграционный учет на 90 суток с даты въезда. А если больше, то обязан заключить трудовой (гражданско-правовой) договор с работодателем. Срок действия последнего - это срок законного пребывания и легальной работы в РФ.

Россия, между тем, остается и останется главным пунктом назначения для гастарбайтеров из Киргизии. По официальным данным, сегодня в Российской Федерации работает более 600 тысяч граждан республики. По прогнозам, в будущем их количество, по мере улучшения ситуации в российской экономике, увеличится еще на 80-100 тысяч человек.

Кстати



Трудовых мигрантов из Киргизии, считающих, что граждане РФ претендуют на их рабочие места, не намного больше, чем тех, кто думает иначе, - 41 против 32 процентов. "Оформленные легально работники вступают в более жесткую конкуренцию за рабочие места с местными жителями", - говорится в исследовании.



Размер средней заработной платы, которую получают гастарбайтеры, составляет 29796 рублей в месяц. Причем те, кто трудятся на легальной основе, зарабатывают на тысячу рублей больше нелегалов.



Основная статья расходов мигрантов - плата за жилье. Она равняется в среднем 7,7 тысячи рублей с человека. Обычно киргизстанцы арендуют однокомнатные квартиры, в которых проживают три-четыре гастарбайтера.