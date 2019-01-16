Данную тему в течение четырех месяцев - с марта по июнь 2017-го - изучали в Центре миграционных исследований в Москве и Тянь-Шанском аналитическом центре Американского университета Центральной Азии (ТАЦ АУЦА) в Бишкеке. Эксперты опросили более 700 киргизстанцев, находящихся в России на заработках в столице РФ, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Результаты были представлены общественности в конце 2018 года.
Выяснилось, что более 60 процентов от всех опрошенных трудовых мигрантов из КР заключили официальные договоры с работодателями. Казалось бы, речь идет о большинстве, однако есть одно "но". В 2016 году эта цифра превышала 70 процентов. "Это тревожная тенденция. Работодатели в России все чаще предпочитают иметь дело с нелегалами. Таким образом они экономят на оформлении. Легализация иностранца означает дополнительные издержки и подачу сведений в службу занятости", - отмечают в ТАЦ АУЦА.
- Интересно то, что мигранты из Киргизии в целом не рассматривают трудовой договор как средство защиты от недобросовестных действий работодателя. Хотя именно в рамках ЕАЭС механизмы защиты работников предусмотрены, они крайне редко используются, - объясняет эксперт по миграционным вопросам Тань-Шаньского аналитического центра Татьяна Злобина.
"В критических ситуациях, как говорится в исследовании, мигранты обращаются за помощью чаще всего к родственникам или землякам. Из-за того что они предпочитают решать проблемы через "своих", системы защиты трудовых прав, которые стали доступны для киргизстанцев после вхождения страны в Евразийский экономический союз, остаются невостребованными", - говорится в исследовании.
Эксперты утверждают: мигрантов необходимо убедить в том, что их права как трудящихся защищаются. Гарантирует это как раз официальный трудовой договор. "Понимание этого есть. Но добиться согласия работодателя удается не всегда", - отмечают в аналитическом центре.
Тем не менее, по словам большинства респондентов, вхождение КР в ЕАЭС облегчило процесс трудоустройства киргизстанцев в России, предоставив им конкурентное преимущество перед мигрантами из других стран Средней Азии - Узбекистана и Таджикистана, которые не являются участниками Евразийского экономического союза.
Вступление КР в интеграционное объединение не только освободило республиканских гастарбайтеров от необходимости оформлять разрешительные документы для работы в России, но и дало другие преференции, значительно облегчающие их трудовую деятельность.
Раньше при пребывании на территории РФ продолжительностью свыше семи суток мигранты должны были зарегистрироваться и встать на миграционный учет. В случае осуществления трудовой деятельности сроком свыше 90 суток они были обязаны купить медицинскую страховку, пройти медосмотр, сдать экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства России и приобрести патент, дающий право работать.
После вступления КР в ЕАЭС сдачу экзаменов для киргизстанцев отменили. Теперь они не должны получать разрешение на работу не только в России, но и в Казахстане, Армении и Беларуси.
Срок нахождения на территории Российской Федерации без регистрации увеличился с семи до 30 суток. Если же гражданин Киргизии намерен оставаться в РФ и дальше, то он должен встать на миграционный учет на 90 суток с даты въезда. А если больше, то обязан заключить трудовой (гражданско-правовой) договор с работодателем. Срок действия последнего - это срок законного пребывания и легальной работы в РФ.
Россия, между тем, остается и останется главным пунктом назначения для гастарбайтеров из Киргизии. По официальным данным, сегодня в Российской Федерации работает более 600 тысяч граждан республики. По прогнозам, в будущем их количество, по мере улучшения ситуации в российской экономике, увеличится еще на 80-100 тысяч человек.
Кстати
Трудовых мигрантов из Киргизии, считающих, что граждане РФ претендуют на их рабочие места, не намного больше, чем тех, кто думает иначе, - 41 против 32 процентов. "Оформленные легально работники вступают в более жесткую конкуренцию за рабочие места с местными жителями", - говорится в исследовании.
Размер средней заработной платы, которую получают гастарбайтеры, составляет 29796 рублей в месяц. Причем те, кто трудятся на легальной основе, зарабатывают на тысячу рублей больше нелегалов.
Основная статья расходов мигрантов - плата за жилье. Она равняется в среднем 7,7 тысячи рублей с человека. Обычно киргизстанцы арендуют однокомнатные квартиры, в которых проживают три-четыре гастарбайтера.