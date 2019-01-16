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16.01.2019 10:34
Рубрика: Спорт

Хачанов впервые в карьере пробился в третий круг Australian Open

Текст: Данила Жиляев
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В матче второго раунда он без особых проблем переиграл японца Йосихито Нисиоку - 6:3, 6:3, 6:3.
Фото: AP Photo/Aaron Favila Фото: AP Photo/Aaron Favila
Фото: AP Photo/Aaron Favila

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. За это время Карен 16 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 16. На счету его соперника четыре эйса, две двойные и два брейка.

Фото: AP
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Следующий оппонент россиянина пока не определился. Им станет победитель противостояния между испанцем Роберто Баутистой-Агутом и хозяином кортов Джоном Миллманом. Стоит отметить, что Баутиста-Агут в первом круге выбил из борьбы британца Энди Маррея, перед стартом турнира заявившего о скором завершении карьеры.

Хачанов впервые пробился в третий круг Australian Open. На других турнирах "Большого шлема" он доходил и до третьего, и до четвертого раундов, однако в Австралии эта планка ранее ему не покорялась.

В женской части соревнований обратим внимание на выход в третий круг россиянки Анастасии Павлюченковой. Она в трех сетах взяла верх над голландкой Кики Бертенс 3:6, 6:3, 6:3 и теперь сыграет с представительницей Беларуси Александрой Саснович. Та, в свою очередь, выбила из борьбы эстонку Анетт Контавейт.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Спорт Теннис Игроки Australian Open - 2019
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