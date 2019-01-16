В четверг в рамках 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги один из лидеров ЦСКА примет в столичном "Мегаспорте" немецкую "Баварию", подмосковные "Химки" на выезде в Греции сразятся с "Олимпиакосом" из портового пригорода Афин Пирея.

Качество игры "Химок" во многом зависит от состояния одного из лидеров команды Энтони Гилла. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Главная задача ЦСКА в "регулярке" - войти в квартет сильнейших команд с тем, чтобы получить преимущество своей площадки в плей-офф. От пятого места, которое занимает соперник "Химок" "Олимпиакос", "красно-синих" отделяют сейчас две победы. Подмосковные баскетболисты сейчас в шаге от группы команд, находящихся на границе зоны попадания в плей-офф, поэтому возможная победа подопечных Георгиоса Барцокаса в Греции будет иметь двойную ценность - химчане и себе помогут, и армейцам.

Именно матчем с "Олимпиакосом" в Мытищах команда Барцокаса открывала для себя нынешний сезон Евролиги и тогда крупно уступила - 66:87.

В 2013-м Барцокас привел "Олимпиакос" к званию лучшей команды Старого Света, в Пирее к нему по-прежнему относятся с особой теплотой. В роли главного тренера греческой команды сейчас бывший рулевой сборной России Дэвид Блатт, который с нашей национальной дружиной выиграл "золото" чемпионата Европы-2007 и "бронзу" лондонской Олимпиады-2012. До сих пор для наших болельщиков Блатт - непререкаемый авторитет. Любые его успехи с зарубежными клубами воспринимаются в России с огромным уважением.

Команды в Евролиге встречались между собой девять раз, счет игр - 6:3 в пользу "Олимпиакоса", причем пирейцы выиграли все четыре домашние встречи. Пять человек из нынешнего состава выступали еще под началом Барцокаса - Василис Спанулис, Костас Папаниколау, Георгиос Принтезис, Вангелис Манцарис и Димитрос Аграванис. Из легионеров команды отметим американского центрового Заха Ледэя. Он обычно входит в игру со скамейки запасных, однако это не мешает ему занимать второе место среди лучших бомбардиров "Олимпиакоса" в Евролиге. Также крайне опасен его сербский коллега по амплуа Никола Милутинов. Хорошо знакомы нашим болельщикам выступавшие в Единой лиге за питерское команды латвийцы Янис Тимма и Янис Стрелниекс.

"Химки" по-прежнему выступают без травмированного лидера Алексея Шведа. Срок его восстановления после перелома мизинца оказался дольше, нежели медики предполагали изначально. Вообще, травмы и болезни ведущих исполнителей откровенно замучили химчан в этом сезоне. Совсем недавно вошедший в строй Энтони Гилл из-за недомогания пропустил последний матч Единой лиги с ЦСКА, поберегли тренеры и почувствовавшего боли в ноге Тони Крокера. А трое россиян - Андрей Зубков, Сергея Моня и Егор Вяльцев - вынуждены были играть сильно простуженными.

ЦСКА в последнее время в Евролиге играет нестабильно. После восьми подряд побед на старте турнира дальше на каждые два проведенных матча приходилось по поражению. В 18-м туре фиаско оказалось особенно болезненным. Москвичи уступили израильскому "Маккаби" (Тель-Авив) на своей площадке аж 17 очков - 76:93. Так что у "красно-синих" должок перед своими фанатами.

Наставник "Химок" Барцокас приводил "Олимпиакос" к победе в Евролиге, рулевой греческого клуба Блатт со сборной России взял "золото" ЧЕ-2007

Все три предыдущие встречи с "Баварией" в клубном чемпионате Старого Света ЦСКА выиграл, в том числе и матч первого круга этого сезона, - 93:79 в Мюнхене.

Где будем смотреть

17 января, четверг, "Матч ТВ"

19.55. ЦСКА - "Бавария" (Германия). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

21.55. "Олимпиакос" (Греция) - "Химки". Прямая трансляция.