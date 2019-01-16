Японский пенсионер перепутал педали и совершил наезд на толпу

В центре японской столицы Токио машина врезалась в толпу людей. Пострадали семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Местная полиция сообщает, что во время наезда за рулем автомобиля находился 79-летний мужчина. Он перепутал педали газа и тормоза. По словам пенсионера, он осознал случившееся, когда уже врезался в людей на тротуаре.

Инцидент произошел в районе железнодорожной станции Синдзюку. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.