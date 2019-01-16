Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала троих российских бобслеистов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

До 18 декабря 2020 года отстранены от любой деятельности, связанной со спортом, Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев. Также до 18 декабря 2020 дисквалифицирован президент Федерации бобслея России Александр Зубков за якобы допущенное им в бытность действующим спортсменом нарушение антидопинговых правил.

Подчеркивается, что все они могут оспорить решение IBSF в Спортивном арбитражном суде.