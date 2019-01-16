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16.01.2019 15:53
Рубрика: Спорт

IBSF дисквалифицировала троих российских бобслеистов

Текст: Данила Жиляев

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала троих российских бобслеистов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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До 18 декабря 2020 года отстранены от любой деятельности, связанной со спортом, Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев. Также до 18 декабря 2020 дисквалифицирован президент Федерации бобслея России Александр Зубков за якобы допущенное им в бытность действующим спортсменом нарушение антидопинговых правил.

Подчеркивается, что все они могут оспорить решение IBSF в Спортивном арбитражном суде.

Спорт Спортивная жизнь Допинг Допинговые скандалы
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