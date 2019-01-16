Новости

Под Белгородом убившую внучку бабушку приговорили к 16 годам тюрьмы 18:50
Организаторов премии "Грэмми" обвинили в дискриминации женщин 18:48
Командование коалиции подтвердило гибель четырех военных США в Сирии 18:46
"Газпром" увеличил добычу газа в начале января 18:39
В Татарстане скончался известный певец Ильгам Шакиров 18:38
Раскольники захватили храм канонической УПЦ во Львовской области 18:37
В парламенте Южной Кореи открылась выставка картин КНДР 18:30
Из-за короткого замыкания из гимназии в Москве эвакуированы школьники 18:07
МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами 18:06
На Кавминводах выяснят причину смерти девушки в больнице 18:04
Археологи переписали историю одомашнивания собак 17:59
Максим Орешкин возглавит российскую делегацию на форуме в Давосе 17:58
Найдены следы легендарной древней панацеи 17:56
Агент посоветовал "Зениту" идеальную замену Паредесу 17:49
Минфин разместил ОФЗ на 35,1 млрд рублей 17:45
Путин потребовал добиваться реальных результатов по нацпроектам 17:44
Количество пиратских нападений на море выросло в 2018 году 17:17
Главные новинки автосалона в Детройте 17:15
Вице-премьер Крыма останется в СИЗО до 16 марта 17:13
Две станции Большого кольца московского метро будут сданы в 2019 году 17:12
В Минске представили первую книгу об истории белорусской государственности 17:10
Под Владимиром произошла вспышка кори 17:06
Катырин оценил перспективы сотрудничества между Россией и Зимбабве 16:57
Минобразования: Российские вузы должны привлекать зарубежных ученых 16:56
Кроссовер Datsun для России сделают из Duster 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
16.01.2019 17:35
Рубрика: Власть

Сдайте партбилет

Партии, более 7 лет не участвовавшие в выборах, ликвидируют
Текст: Иван Петров
Министерство юстиции России с июня текущего года начнет выявлять партии, которые игнорируют участие в проводимых в стране выборах. Об этом в среду сообщили в пресс-службе минюста. Как пояснили в пресс-службе, с июня 2019 года будет проводиться анализ соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах. В случае выявления партий, которые с момента регистрации в 2012 году в течение 7 лет ни разу не приняли участие в выборах, они будут подлежать ликвидации.

В юридическом ведомстве напомнили, что весной 2012 года произошла либерализация законодательства о регистрации политических партий. С этого момента создание партий в стране сильно упростилось. На данный момент, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, в России зарегистрированы 64 политические партии, 63 из которых имеют право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений. Решение суда о ликвидации "Молодой России" уже вступило в силу, но из госреестра ее еще не удалили. 33 партии были зарегистрированы в течение 2012 года.

ОБСЕ выступила против недопуска наблюдателей из России на выборы в Киев

Согласно закону, не принимавшая в течение 7 лет подряд участия в выборах партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ. С соответствующим иском в ВС должен обращаться минюст.

В марте прошлого года член Центризбиркома России Евгений Шевченко заявил, что 23 партии будут ликвидированы в 2019 году, если за год не примут участия в каких-нибудь выборах.

63 политические партии в России из 64 зарегистрированных имеют право принимать участие в выборах

Кстати, уже в этом месяце Верховный суд рассмотрит два иска минюста о ликвидации партий "Национальный курс" и "Здоровые силы". У них выявлено несоответствие количества зарегистрированных региональных отделений требованиям закона о партиях. Минимальное количество региональных отделений для функционирования партии - 43. "Здоровые силы" зарегистрированы в 2013 году и с тех пор не участвовали в выборах.

Под участием в выборах законом подразумевается выдвижение и регистрация списка на выборах в Госдуму, регистрация своего кандидата в президенты, участие в губернаторских выборах минимум в 10 процентах всех регионов или в выборах законодательных собраний не менее чем в 20 процентах субъектов. Если рассматривать муниципальный уровень, то, чтобы избежать ликвидации, партия должна в течение 7 лет выдвинуть и зарегистрировать кандидатов на местных выборах более чем в половине регионов страны.

Власть Работа власти Правительство Минюст Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами
Ушаков: Сербия обеспечит безопасность визита Путина
В сирийском Манбидже девять человек погибли от мощного взрыва
Кудрин объяснил, как вывести Россию в топ-5 экономик мира
ФСБ выдворила из России агента СБУ