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16.01.2019 00:12
Рубрика: Спорт

Минуты в песок

"КАМАЗы" растеряли преимущество над преследователями
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск №7765 (7)
Чем ближе финиш ралли-рейда "Дакар", проходящего в южноамериканской Перу, тем больше испытаний выпадает на долю российской команды "КАМАЗ-мастер", экипажи которой выступают в зачете грузовиков. Восьмой этап автомарафона, состоявшийся накануне, не стал исключением.

Несмотря на то что к экватору "Дакара-2019" в строю остались только две машины "КАМАЗа", Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова, позиции "синей армады" все равно выглядели довольно прочными. После шестого этапа оба камазовских экипажа возглавляли генеральную классификацию, а отставание от них шедшего третьим голландца Жерара де Роя на "Ивеко" составляло около полутора часов. Однако хватило двух дней, чтобы ситуация изменилась кардинальным образом.

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Все началось еще на седьмом этапе. Экипажи "КАМАЗа" должны были стартовать на нем друг за другом, но организаторы изменили порядок. В результате Сотников начал гонку на 11 минут раньше Николаева: с учетом командной тактики Дмитрий был вынужден потерять время, дожидаясь на дистанции партнера по команде. Но это все равно не помогло Сотникову, когда у его машины случились проблемы с рулем. Из-за неполадки отставание Дмитрия, финишировавшего шестым, от победившего на этапе де Роя составило почти полтора часа. Николаев уступил голландцу чуть больше 30 минут. Понятно, что отрыв россиян в генеральной классификации от преследователей существенно сократился.

Вчера "КАМАЗы" снова были вынуждены стартовать раздельно. Николаев ушел на дистанцию в первой пятерке в компании с тремя конкурентами на "Ивеко" и белорусом Сергеем Вязовичем на "МАЗе", а остальные грузовики, включая Сотникова, вступили в борьбу только через два часа.

Интрига в грузовом зачете "Дакара" сохранилась до последних двух этапов ралли

Увы, без поддержки Николаеву пришлось непросто. На 132-м километре его экипаж застрял в дюнах: на то, чтобы вырваться из песочного плена, Эдуарду потребовался почти час. На предпоследней контрольной точке спецучастка россиянин уступал де Рою 46 минут. Что касается Сотникова, на второй отсечке он отставал от лидировавшего голландца на 12 минут. Чем закончился этап, стало известно после подписания этого номера "РГ" в печать, но очевидно, что теперь все решится на последних двух оставшихся спецучастках "Дакара".

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"
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