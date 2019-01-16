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16.01.2019 15:00
Рубрика: В мире

Испанская полиция задержала мэров двух городов за общественные беспорядки

Текст: Юрий Когалов

Национальная полиция Испании задержала сегодня мэров двух каталонских городов за участие в общественных беспорядках. Как передает газета El Mundo, глав местечек Вержес и Селра - Игнаси Сабатера и Дани Корнелья - считают ответственными за перекрытие железных дорог 1 октября 2018 года - в первую годовщину проведения референдума о независимости Каталонии от Испании.

К настоящему времени по этому делу задержано девять активистов так называемых комитетов обороны республики, однако в полиции не исключают, что количество взятых под стражу увеличится к концу дня. Расследование было открыто по жалобе оператора скоростных железных дорог Adif.

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Между тем депутаты от партий Вместе за Каталонию, Левые республиканцы и Кандидатура народного единства покинули заседания парламентских комитетов, которые проходили сегодня, в знак протеста против задержания активистов.

Напомним, 1 октября 2018 года демонстранты перекрыли на несколько часов движение скоростных поездов между Барселоной, Жироной и Фигерасом. Акция прошла в первую годовщину референдума о независимости Каталонии. Он был организован 1 октября 2017 года, несмотря на запрет Конституционного суда. Около 90 процентов из 2,28 миллиона пришедших на избирательные участки жителей автономии высказались за отделение от Испании. После того, как парламент Каталонии 27 октября поддержал одностороннее объявление независимости, центральное правительство отстранило от власти Женералитат, распустило парламент и назначило досрочные выборы на 21 декабря. Несмотря на победу партии "Граждане", националисты смогли сохранить большинство в законодательном органе. Нынешний глава Женералитата Ким Торра не скрывает, что является учеником своего предшественника Карлеса Пучдемона.

Последний скрывается от испанского правосудия в Бельгии, на родине ему грозит арест по обвинениям в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств. В предварительном заключении оказались несколько наиболее влиятельных каталонских политиков. После смены центрального правительства Испании предпринимаются попытки наладить диалог между центром и регионом, однако пока безуспешно. Тем временем националисты периодически устраивают манифестации, перекрывая дороги и требуя освобождения политиков из тюрьмы.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии
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