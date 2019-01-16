Кабинет Терезы Мэй получил поддержку британских депутатов

Депутаты британского парламента выразили поддержку кабинету Терезы Мэй, сообщает ТАСС . 306 парламентариев поддержали вотум недоверия правительству, а 325, как и прогнозировали ранее аналитики, проголосовали за продление полномочий нынешнего кабинета.

Примечательно, что вопрос о недоверии правительству был поднят через сутки после провала разработанного Мэй соглашения по Brexit, в голосовании по которому консерваторы потерпели самое громкое за последние 95 лет поражение.

Теперь правительству предстоит разработать новый план действий в связи с предстоящим 29 марта 2019 года Brexit.