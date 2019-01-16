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16.01.2019 19:19
Рубрика: В мире

Узник по совести

Как отбывает тюремный срок экс-президент Бразилии
Текст: Иван Карташов
Российская газета - Федеральный выпуск №7766 (8)
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва находится под стражей с апреля прошлого года. С учетом статуса высокопоставленного заключенного для него были созданы особые условия отбывания наказания. "РГ" выяснила подробности жизни да Силвы после приговора.

Лулу содержат в отдельной комнате площадью 15 квадратных метров, расположенной в полицейском участке столицы южного бразильского штата Парана - города Куритиба. Ее охраняют двое полицейских, которым из уважения к некогда самому популярному политику страны разрешено не запирать входную дверь. Условия содержания самого известного заключенного Бразилии несколько отличаются от положения остальных арестантов. В его комнате есть шкаф, кровать и стол со стулом. Из излишеств разрешен только телевизор.

Фото: EPA-EFE/Francisco Guasco
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День Лулы да Силвы не имеет жесткого распорядка. Он просыпается около семи утра и смотрит новости. Около часа в день политик посвящает физическим упражнениям. Несколько раз в неделю к нему приходят адвокаты, а по четвергам допускают близких родственников и по отдельному разрешению суда - других посетителей. Меню экс-президента не отличается от рациона остальных арестантов. На завтрак ему приносят кофе и хлеб с маслом. На обед и ужин обычно подают салат, а также мясо с рисом и фасолью на гарнир.

Попытки адвокатов перевести 73-летнего да Силву под домашний арест, как и получить для него разрешение на дополнительные посещения пока результатов не дали. Напомним, в январе 2018 года Луис Инасиу Лула да Силва был приговорен к заключению под стражу на срок 12 лет и 1 месяц по обвинению в коррупции и отмывании денег. Он стал первым экс-президентом Бразилии, которого отправили в тюрьму по итогам уголовного процесса.

В мире Южная Америка Бразилия
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