Как сделать профессиональные кадры мобильным телефоном

Все чаще отпускники не берут с собой тяжелую зеркальную камеру с несколькими сменными объективами. Один из них - обычно телезум, чтобы снимать птичек и мелких животных издалека. Второй - портретный. Для съемки архитектуры он, кстати, тоже подходит - если не подходить к зданию слишком близко и снимать с небольшого возвышения. Третий объектив - это широкоугольный, захватывающий в кадр очень много пространства. Годится для съемки пейзажей.

Сегодня этот набор техники может заменить один смартфон. Раньше у меня лично это был флагман на Android от Google, сейчас снимаю на iPhone, в котором еще в версии 7 Plus появился двукратный оптический зум. И в iPhone 7 Plus есть портретный режим.

Но не только айфон, но и почти любой современный флагманский смартфон на Android, в принципе, способен заменить собой громоздкую фотокамеру как минимум с двумя объективами. А если учесть, что в продаже есть смартфоны с настоящим (то есть оптическим, а не цифровым) трехкратным зумом, то с некоторой натяжкой можно допустить, что телезум у вас тоже есть. Трехкратный зум есть у нового Huawei P20 Pro, ASUS Zenfone 3 Zoom и некоторых других моделях, но рассчитывать на то, что вам удастся красиво снять колибри с расстояния хотя бы пяти метров, однозначно не стоит. Тут нужен "телевик", без него никак.

С другой стороны, часто ли кто-то из нас, отправляясь в обычный семейный отпуск, собирается фотографировать мелких птичек? А поскольку смартфоны снимают все лучше с каждым годом, неудивительно, что все больше любителей отказываются от зеркалок и даже компактных камер в их пользу. К тому же смартфон - это не только фотоаппарат, но и навигатор, платежное средство (привет Apple Pay и Google Pay), музыкальный плеер и так далее по списку.

Переходят на смартфоны даже репортажные фотографы, фотографирующие первых лиц государства, и профессиональные путешественники, которые ведут посещаемые блоги в Сети. Разумеется, в их профессии существует некоторая специфика. Но вот что говорят о преимуществах айфонов и андроидов профессионалы из "РГ".

►Не бойтесь доставать iPhone во время репортажной съемки - на камеры смартфонов практически никто не реагирует, в то время как большая "зеркалка" может привлекать внимание и даже вызывать раздражение.

►Используйте портретный режим с умом - не пытайтесь фотографировать людей только с ним. Во многих случаях он хорош лишь как художественный прием, поэтому старайтесь не злоупотреблять. Профессионалы знают, что у хорошей фотографии есть передний, средний и дальний планы - и все они, как правило, четкие.

►Вспышку тоже используйте с осторожностью. Она подсвечивает объект, но делает его "плоским". Многие фотографы отказались от вспышек даже на профессиональных камерах.

►Снимайте сериями, зажав кнопку съемки в приложении камеры. Потом выберете нужный кадр, где никто не моргает, не отводит взгляд в сторону и не чешет нос. "Жалеть пленку" в наше время ни к чему.

Профессиональные программы, которые специалисты рекомендуют установить, позволяют использовать возможности камеры на полную катушку. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Например, функции управления цветовым балансом не всегда бывают в стандартных приложениях. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Но вот эта функция портретной съемки есть и в стандартном приложении - она позволяет играть с освещением, делая снимок художественным. Фото: Сергей Михеев/ РГ

►Купите стабилизатор - моторизированную рукоятку, которая гасит дрожание рук и тряску при ходьбе. В iPhone есть неплохая оптическая стабилизация в камере, но с ручкой-стабилизатором результат будет более предсказуемым. Помните, что смартфон легкий, поэтому острее реагирует на тряску, чем тяжелая и инертная зеркальная камера.

►Включите режим "сетка" в настройках камеры. По нему можно определять, не завален ли горизонт, и размещать главные объекты съемки в точках золотого сечения.

►Не стесняйтесь доставать iPhone даже во время официальных мероприятий - в отличие от камеры, звук в смартфоне можно отключить и снимать абсолютно бесшумно.

►Держите карманы в чистоте, чтобы объектив мобильной камеры не покрывался пылью и крошками. Это ваш рабочий инструмент, который должен содержаться в полном порядке. Зимой носите смартфон в нагрудном кармане как можно ближе к телу - чтобы он разряжался как можно медленнее. Аккумуляторы профессиональных камер не так чувствительны к низким температурам.

►Правила композиции одинаковы и для смартфона, и для фотоаппарата. Важны четкая фокусировка и правильная экспозиция, с которыми камеры в iPhone хорошо справляются.

►Тем, кто много снимает, советуем носить с собой и камеру, и смартфон. iPhone не может заменить камеру, но он отлично ее дополняет. Представьте, что вы снимаете с телеобъективом что-то вдалеке, и вдруг что-то интересное начинает происходить совсем рядом. В "телевик" сцена поблизости просто не поместится - ее можно быстро снять смартфоном.

►Установите на iPhone профессиональные приложения для съемки и обработки. Они позволяют более тонко управлять настройками камеры - менять длину выдержки, чувствительность и другие параметры.

►Не используйте объективы для смартфонов - они только ухудшают качество снимка. Лучше купите смартфон с двукратным (или даже трехкратным) зумом. Или просто старайтесь держаться ближе к объекту съемки.

Еще одно преимущество смартфона - возможность очень быстро обработать фотографию - подтянуть экспозицию, яркость, контрастность, баланс белого, насыщенность цветов и другие характеристики снимка, после чего оперативно отправить ее через интернет в редакцию или сразу выложить на сайт.

Кроме того, как уже говорилось, современные смартфоны умеют снимать длинными сериями по 20-30 снимков с частотой 10 кадров в секунду и даже больше. Для репортажа это порой незаменимо - события могут развиваться достаточно быстро, а скорострельность обычных зеркальных камер обычно ограничивается 5 кадрами в секунду. То есть фотограф, использующий хороший смартфон, имеет больше возможностей поймать хороший кадр, у участников которого не будут неестественно перекошены лица или закрыты глаза.

В остальном же съемка на камеру мобильника мало чем отличается от фотографирования обычной зеркалкой. Грамотно выстраивайте кадр, не забывая о "золотых сечениях", старайтесь не использовать вспышку, не злоупотребляйте портретным режимом, не забывайте о встроенных программах для редактирования (например, Google Фото) - и как минимум неплохой результат гарантирован. Кстати, лайфхак - для придания кадру драматичности лучше всего поставить смартфон на землю.