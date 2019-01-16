Светлана Немоляева делит свою гримерку с внучкой Полиной

Актриса Светлана Немоляева в представлениях не нуждается. По стопам именитой бабушки уверенно идет и Полина - актриса Московского академического театра им. В.В. Маяковского, представительница знаменитой артистической династии: дочь Александра Лазарева-младшего и внучка Светланы Немоляевой и Александра Лазарева. Девушка активно снимается в кино - зрители оценили ее работы в сериалах "Взрослые дочери" и "Екатерина". А на сцене родного театра актриса занята в спектаклях классического репертуара - "Дядюшкин сон", "Таланты и поклонники"... Светлана Немоляева и Полина Лазарева сегодня наши гости.

В спектакле "Бешеные деньги" по пьесе Островского бабушка и внучка играют на одной сцене. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Светлана Владимировна, с последнего минского кинофестиваля "Лістапад" вы увезли спецприз "Кино без границ". У вас много наград?

Светлана Немоляева: Я не обласкана наградами. В начале карьеры я вкладывала в работу всю душу, но признания не получала. Когда любимый фильм "Служебный роман" выдвинули на Государственную премию РСФСР, меня вычеркнули из списка.

Это почему?

Светлана Немоляева: Играла героиню, которая бегала за женатым мужчиной. Это посчитали слишком легкомысленным. Когда же получила, наконец, первую награду, расплакалась. А самая дорогая для меня премия - театральная "Золотая маска", которую мне вручили в Театре имени Маяковского, где я работаю уже почти 60 лет!

Последний минский "Лiстапад" был посвящен Кире Муратовой, а вы у нее снимались.

Светлана Немоляева: Кира Муратова увидела меня в театре и пригласила на съемку. Нужно было ехать на Одесскую киностудию. Я была беременна, ждала Шурика. Кира успокоила, мол, буду играть сидя - о моем положении никто и не догадается. На улице стоял ноябрь, в павильонах холодно. Я даже теплых вещей с собой не захватила. А у Киры была бесподобная белая беличья шубка. И на время съемок она мне ее отдала со словами: "Тебе нужно беречь малыша".

Вы работаете в театре, снимаетесь в кино, активно гастролируете. Молодые могут вам позавидовать.

Светлана Немоляева: Сын сказал: "Мама, меня пугает твое возрождение". А мне всегда не хватает работы.

А в театры ходите?

Светлана Немоляева: В родной театр имени Маяковского, где я служу и где работает моя внучка Полина, или в театр "Ленком", где работает сын.

Внучка Полина продолжает знаменитую актерскую династию. Более того, вы играете с ней на одной сцене в Маяковке.

Светлана Немоляева: В спектакле "Бешеные деньги" по пьесе Островского играю Надежду Чебоксарову, а Полина - мою театральную дочь. Делим вместе одну гримерку. Полину позвала в театр наша замечательная актриса Женечка Симонова. Она увидела ее в роли Верочки в спектакле "Месяц в деревне". Полина не хотела идти в наш театр, а хотела идти в театр отца. Но Евгении Симоновой она не могла отказать.

Полина, а играть вместе с бабушкой комфортно?

Полина Лазарева: На сцене бабушка - партнер, она большая умница. Хотя мы совсем непохожи: я вся в папу и дедушку, вся "лазаревская", как говорит бабушка.

Полина признается: родители не хотели, чтобы она была актрисой. Потому что актерская судьба может сложиться и неудачно. Эта профессия такая манкая!

Бабушка дает советы?

Полина Лазарева: Да, и я к ним прислушиваюсь. Ее игра - настоящее волшебство.

Вы с бабушкой на гастроли вместе ездите?

Полина Лазарева: В основном "колесим" по России. Люблю все эти маленькие приволжские города.

Доводилось ли сниматься в Минске?

Полина Лазарева: В Минске много снимался дедушка - Александр Лазарев - у выдающегося белорусского режиссера Виктора Турова. Небольшие роли на "Беларусьфильме" были и у бабушки. Они всегда приезжали в Минск с огромным удовольствием. Бабушка любит эту уютную, красивую страну, приветливых, открытых людей. Белорусская группа как-то накрыла им стол - приготовили потрясающие пельмени с капустой и жареным луком.

Полина, ваша фамилия помогает или мешает?

Полина Лазарева: И помогает, и мешает. Дедушка мне всегда говорил: "Полина, ты не можешь поступить так или так, потому что за тобой фамилия".

Во сколько лет вышли на сцену?

Полина Лазарева: В пять лет в спектакле с Натальей Гундаревой. Для этого меня забирали с тихого часа из детского сада.

Вам важнее сцена или площадка?

Полина Лазарева: Мне комфортно и там, и там. Когда мне выпадает счастье выходить на одну сцену с Игорем Матвеевичем Костолевским или с Михаилом Ивановичем Филипповым или с бабушкой, я на них смотрю уже с другого ракурса. И до них надо тянуться и тянуться.

Есть роль мечты?

Полина Лазарева: Аглая в "Идиоте". Военные истории мне к лицу. Я похожа на прабабушку по материнской линии, а она была врачом.

У вас очень интеллигентная семья.

Полина Лазарева: У нас - итальянская семья! Однажды бабушка с мамой сидели на кухне, папа с дедушкой смотрели телевизор, а в доме электрик люстру вешал. Уходя, он сказал: "Ну, у вас и дурдом". А у нас, по нашим меркам, был тишайший вечер и единственный адекватный человек в этой компании - мама. Она переводчица.

У вас никогда не возникало желания взять псевдоним?

Полина Лазарева: В семье смеялись над папой, когда он начал сниматься под псевдонимом Трубецкой. Мало того, что он - Лазарев, так он еще и Александр. Но я же - не Александра Лазарева. Нет, я не думаю менять фамилию.

Лазаревы - счастливая семья?

Полина Лазарева: Дедушка был очень счастливый человек - и в профессии, и в личной жизни. Они прожили с бабушкой вместе полвека.

"Месяц в деревне" - ваша первая большая работа.

Полина Лазарева: Человек я пунктуальный и ответственный, но первую читку "Месяца в деревне" умудрилась проспать, и разбудил меня в 11 утра звонок Евгении Павловны Симоновой: "Ты где?" Я никогда так не бежала в театр. В репетиционный зал я ввалилась задыхающаяся и теряющая сознание.

Ну а что вас радует, кроме работы?

Полина Лазарева: Люблю путешествовать!

В спектакле "Дядюшкин сон" вы замечательно пели.

Полина Лазарева: Я редко играю в музыкальных спектаклях. Для меня актерская деятельность и музыкальная - разные сферы.

А что вы исполняете?

Полина Лазарева: Джаз.

Вас узнают на улице?

Полина Лазарева: Меня редко, а вот папу узнают. Однажды с ним случился забавный случай - папа шел вместе с Михаилом Ефремовым по набережной Сочи, и к ним подходили люди, просили автограф. И вдруг к ним направляется пара лет шестидесяти и, минуя Михаила Ефремова, подходит к папе и говорит: "Мы вас так любим! Вы такой интеллигентный, замечательный, такой прекрасный артист! Вы же певец Юлиан?"

Что главное для актрисы?

Полина Лазарева: Наверное, везение. Родители не хотели, чтобы я была актрисой. Потому что актерская судьба может сложиться и неудачно. Эта профессия такая манкая! Нельзя терять цель, много искушений на пути! Сложно идти своей дорогой.

