Катырин оценил перспективы сотрудничества между Россией и Зимбабве

Экономическое взаимодействие России и Зимбабве пока не приобрело системный характер, но потенциал сотрудничества значителен, заявил на прошедшем в Москве бизнес-форуме "Россия-Зимбабве" Президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Россия пока не входит в число ведущих торговых партнеров Зимбабве, взаимная торговля пока выражается в достаточно скромных суммах - немногим более 53 млн долларов в 2017 году, 31 млн. - за 9 месяцев 2018 года, но есть основания полагать, что в перспективе показатели значительно вырастут, считает глава ТПП РФ.

От России зимбабвийцы ожидают поставок сельхозтехники, удобрений, промышленного, транспортного оборудования, и российских компании готовы поставлять эти нужные экономике страны товары. Зимбабве хочет более интенсивно осваивать свои природные богатства, и это направление весьма привлекательно для российского бизнеса: здесь есть значительные месторождения платины, золота, алмазов, никеля, ванадия.

Страна также заинтересована в привлечении инвесторов для развития инфраструктуры и промышленности, которая находится в зачаточном состоянии.