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Рубрика: Экономика

В трубу закачали права

Китай вступился за "Северный поток-2"
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Столичный выпуск №7765 (7)
Все страны должны уважать право частных компаний на их участие в международных проектах. Такую позицию выразила журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин, комментируя письмо американского посла США в Германии Ричарда Гренелла, который в Новый год предупредил немецкие компании о рисках введения против них санкций за участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Фото: Александр Щербак/ТАСС
В МИД назвали неприемлемыми угрозы США из-за "Северного потока - 2"

"Нам известно, что соответствующие сообщения и события вызвали сильную реакцию в Германии. Предприятия всех государств имеют право самостоятельно принимать решения о развитии нормальных обменов и сотрудничества с предприятиями других стран. Любые государства и лица должны проявлять к этому уважение", - привело агентство ТАСС слова Хуа Чуньин.

Письма с угрозами от американского посла пришли две недели назад немецким компаниям BASF и Uniper, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2". Он должен удвоить мощность балтийской магистрали, связывающей Россию и Германию. "Фирмы, работающие в российском энергетическом экспортном трубопроводном секторе, вовлечены в деятельность, которая несет значительный санкционный риск", - говорилось в письме Ричарда Гренелла. Компании расценили это как угрозу, в то время как сами США назвали письмо "ясным сигналом" по поводу американской политики в отношении проекта.

11 миллиардов долларов составляют инвестиции всех компаний в проект газопровода

В Германии тогда болезненно отреагировали на письма посла США. МИД ФРГ и ведомство федерального канцлера договорились провести специальное совещание, чтобы решить, как реагировать на подобные письма, "которые противоречат дипломатическим традициям", сообщало издание Handelsblatt.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Восточная Азия Китай Газопровод "Северный поток-2"
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