Абитуриент

Когда белорусу надо регистрироваться на ЕГЭ?

"Решила поступать на бюджет в российский вуз, знаю, что для этого необходимо сдать ЕГЭ. Подскажите, когда начинается регистрация на ЕГЭ? Алеся".

Алеся, регистрация уже идет. Вам надо срочно, до 1 февраля, определиться с выбором предметов, по которым будете сдавать ЕГЭ, и пройти регистрацию. Подать заявление можно в любом регионе России. Информацию о местах регистрации и расписание ЕГЭ можно найти на сайтах органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования. При подаче заявления необходимо предъявить справку из школы с указанием предметов, по которым шло обучение. Кроме того, необходимо указать, в какой этап планируете сдачу экзаменов.

ЕГЭ в 2019 году пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки. Вся информация о ЕГЭ и расписание экзаменов размещены на официальном информационном портале Единого государственного экзамена.

Репетиция

Как россиянину пройти тренировочное ЦТ в Беларуси?

"Хочу поступать в белорусский медицинский институт. Скажите, какие вопросы предполагает ЦТ в Беларуси и как мне попробовать свои силы в выполнении заданий, аналогичных заданиям ЦТ? Сергей Бондаренко".

В Беларуси есть так называемое репетиционное тестирование, которое можно пройти дистанционно. Чтобы абитуриентам пройти один из этапов РТ бесплатно, на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) создан раздел "Дистанционное репетиционное тестирование". Здесь размещены варианты тестов по 15 предметам и тематическое консультирование для выполнения работы над ошибками. Материалы тематического консультирования включают само задание, его решение и комментарии. В разделе также приведены образцы бланка и инструкция по заполнению бланка ответов.

Открыта онлайн-регистрация абитуриентов, желающих принять участие в репетиционном тестировании на базе УО "Республиканский институт контроля знаний". Перечень учреждений образования Республики Беларусь, на базе которых можно зарегистрироваться для участия в репетиционном тестировании, также размещен на сайте РИКЗ в разделе "РТ".

Правила

На каком языке будут учить россиянина в белорусском вузе?

"Мой друг год назад поступил в белорусский колледж и сейчас изучает белорусский язык. Если я буду поступать в белорусский вуз, надо ли мне знать белорусский язык? Денис Топорев".

Денис, ваш друг изучает белорусский язык в колледже. Это предусмотрено белорусским законодательством об общем и среднем образовании. От изучения белорусского языка и аттестации по этому предмету освобождаются учащиеся, которые временно проживают на территории Беларуси не более двух лет. Для поступления и дальнейшего обучения в вузах Беларуси россиянину необязательно знать белорусский язык: русский язык наравне с белорусским является государственным языком в стране. Преподавание ведется на русском языке. Белорусский язык вы будете изучать, только если он есть в программе вашего факультета.