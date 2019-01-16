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16.01.2019 17:17
Рубрика: В мире

Количество пиратских нападений на море выросло в 2018 году

Текст: Юрий Ершов

Морское бюро Международной торговой палаты (ММБ) опубликовало в среду, 16 января, отчет о безопасности на морях и океанах. Из документа следует, что в минувшем году число пиратских нападений в мире значительно возросло, пишет немецкая Welt.

Фото: vesti.ru
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Так, авторы насчитали в 2018-м 201 случай разбойных атак, тогда как в предыдущем году их было 180. В основном они происходили у западных берегов Африки. Более чем вдвое увеличились налеты в Гвинейском заливе. Здесь отмечены 13 из 18 обстрелянных судов и 130 из 141 захвата заложников, а также 78 из 83 случаев пленения моряков с целью получения выкупа. Все шесть громких захватов судов произошли в водах между Берегом слоновой кости и Конго. В последнем квартале прошлого года резко возросло насилие в Западной Африке. Быть начеку по-прежнему рекомендовано у берегов Сомали и в Аденском заливе.

По словам представителя ММБ, остро необходимо усиливать взаимодействие и обмен информацией между странами Гвинейского залива. Постоянное присутствие военных кораблей из разных стран у берегов Африканского рога, говорится в документе, в значительной мере способствует борьбе с морскими разбойниками.

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В мире Африка В мире Африка Конго В мире Африка Сомали
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