Командование коалиции подтвердило гибель четырех военных США в Сирии

Командование операции "Непоколебимая решимость" в Сирии подтвердило факт гибели четырех американских военнослужащих в Манбидже, передает ТАСС.

"Американские военнослужащие были убиты при взрыве при проведении патрулирования в Сирии сегодня", - говорится в официальном заявлении.

Ранее сообщалось о четырех погибших и трех раненых, включая бойцов курдских отрядов самообороны. О случившемся доложили президенту США Дональду.

"Президенту доложили, и мы продолжим отслеживать текущую ситуацию в Сирии", - подтвердила представитель Белого дома Сара Сандерс.