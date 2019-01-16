Комитет Госдумы поддержал законопроект о подарках чиновникам

Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении правительственные поправки об антикоррупционных мерах. В частности, в законопроекте регулируется дарение подарков должностным лицам.

По словам председателя комитета Василия Пискарева, законопроект направлен на реализацию Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Он позволит существенно расширить круг лиц, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства.

В частности, предлагается распространить ограничения, запреты и требования, предъявляемые к государственным служащим, также и на работников госкорпораций и публично-правовых компаний и других организаций, созданных для выполнения задач в интересах государства. "Это, несомненно, позволит повысить эффективность мероприятий, проводимых государством в области противодействия коррупции".

По мнению комитета, необходимо более точно определить круг лиц и организаций, на которые будут распространяться антикоррупционные ограничения. Также депутаты рекомендовали уточнить некоторые формулировки закона в ходе работы над ним ко второму чтению. Было также поддержано предложение Василия Пискарева создать рабочую группу по доработке инициативы с участием Минюста, Минтруда и других заинтересованных ведомств.

- Ко всем, кто выполняет работу в интересах государства, обеспечивает его функционирование, должны предъявляться одинаковые требования. И чем яснее и конкретнее будут звучать формулировки закона, тем эффективнее он будет действовать, - подчеркнул Василий Пискарев журналистам.

Между тем одно из положений антикоррупционных поправок правительства касается установления перечня подарков, получение которых допускается служащими в связи с исполнением должностных обязанностей. К таким подаркам относятся подарки в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

В списке также канцелярская печатная продукция с логотипом госоргана, органа местного самоуправления. Исключения составят указанные подарки, изготовленные из драгоценных металлов и драгоценных камней. Можно получать и цветы. Также разрешены ценные подарки, которые вручены в качестве награды от государственного органа, органа местного самоуправления, организации, в которых одаряемый замещает должность. Отмечается, что в случае получения подарков служащие обязаны сообщить о них и передать по акту в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления и т.п.