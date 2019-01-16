Кому вы готовы уступить место в автобусе?

В новосибирском автобусе 16-летняя девушка отказалась уступить место моложавой пенсионерке. Из-за этого кондуктор в грубой форме выгнала ее из салона на улицу, хотя билет студентка колледжа оплатила. Папа девушки обратился в прокуратуру с требованием наказать и водителя, и кондуктора. А как считают наши белорусские читатели, кто прав?

Уступать свое место в транспорте или нет - вопрос из сферы морали. В то же время отказ уступить - не причина для высадки пассажира из транспорта. Фото: "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ"

Василий Мытницкий, председатель Витебского объединения пожилых людей "Золотой возраст":

- Девушка оплатила билет, и, конечно, высаживать ее за то, что не уступила место, не должны были. Это не только не этично, но и негуманно. С другой стороны, нужно говорить об уровне воспитания. И тут вопросы следует адресовать родителям юной пассажирки, которые не научили, как нужно себя вести, ее учителям...

Недавно наблюдал группу детей лет 6-7. Ни один не поднялся, чтобы уступить место стоявшим рядом старшим. И сопровождающие их взрослые никак не акцентировали на этом внимание. А позже даже перегородили дорогу бабушке, направлявшейся на освободившееся место. Усадили туда еще одну из воспитанниц.

Анжелика Курчак, начальник отдела информации Генпрокуратуры Беларуси:

- Пассажирам в Беларуси наряду с обязанностью иметь проездной документ предписано и уступать специально обозначенные места для сидения лицам с детьми дошкольного возраста, беременным, инвалидам и пожилым. Если же место специально не обозначено, уступать его или нет - вопрос из сферы морали.

В то же время отказ - не причина для высадки пассажира из транспорта. Тем более несовершеннолетнего, который не обладает всей полнотой дее­способности и также нуждается в защите. Поэтому родители вполне законно реализуют право на защиту интересов дочери, обратившись в компетентные органы за разрешением возникшей ситуации.

Евгений Напорко, водитель троллейбуса, Минск:

- И пьяных высаживал, и грязных высаживал, и велосипедистов постоянно высаживаю... А в такой ситуации, наверное, просто подошел бы и объяснил девушке, что она не права, и конфликт был бы исчерпан.

Мария Жукова, многодетная мама, Минск:

- Если еду с детьми, нам всегда уступают место в транспорте. А когда одна, сама уступаю. Что касается случая в новосибирском автобусе, сложно дать ему однозначную оценку. Слишком много неизвестных. Может, у девушки была причина не вставать с сиденья: скажем, она тоже могла себя неважно чувствовать, быть в плохом настроении. Да мало ли что? И неужели во всем автобусе не нашлось другого пассажира, который уступил бы место? Думаю, проблема в людях, которые умеют устраивать истерики на пустом месте. Нужно быть терпимее друг к другу.