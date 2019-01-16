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16.01.2019 00:20
Рубрика: Общество

Без лирики

Контроль за продажей лекарства против эпилепсии усилят
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск №7765 (7)
Противоэпилептический препарат прегабалин (торговое наименование "лирика") не исчезнет из аптек, и пациенты по-прежнему смогут приобретать его по рецепту. Об этом сообщили вчера в Минздраве России.

Никакого запрета на использование в медицинских целях этого сильнодействующего лекарства (а также еще двух - тапентадола и тропикамида) не вводится. А вот ужесточить контроль за аптеками и ответственность их руководителей за нарушение в продажах действительно необходимо, полагают в министерстве.

Разъяснение потребовалось в связи с подготовленным минздравом проектом постановления правительства, согласно которому все три препарата было предложено внести в список сильнодействующих и ядовитых веществ, за незаконный оборот которых существует уголовная ответственность. И хотя ключевой момент в документе: ужесточение ответственности именно за "незаконный оборот", некоторые СМИ этого не заметили и сделали вывод, что необходимое тысячам больных лекарство собираются запретить вообще.

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"В сочетании с неопиоидными анальгетиками этот препарат (прегабалин) снимает сильную нейропатическую боль, которую не снять морфином; его должны получать более полумиллиона человек ежедневно, - высказала свое мнение учредитель Фонда помощи хосписам "Вера", директор московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер. - Из-за желания аптек продавать из-под полы не должен страдать пациент, должен страдать хозяин аптеки".

Но в некоторых регионах "утечки" сильнодействующего средства из аптек, действительно, имели место, подтвердила "РГ" глава Аптечной гильдии Елена Неволина. Дело в том, что наркозависимые приобретают "лирику", чтобы усилить действие наркопрепаратов и снять ломку при их отсутствии.

"К сожалению, в некоторых регионах мы действительно сталкивались с этой проблемой. Есть случаи, когда аптеки продавали препарат без рецепта. При этом, конечно, аптека знала, что делает. Более того, существует и серый рынок этого противоэпилептического лекарства, которое, конечно же, должно применяться исключительно по медицинским показаниям и по назначению врача, - отметила Неволина. - Когда я была в командировке в Волгограде, я сама видела, что на одном из памятников было нацарапано "лирика" и рядом телефон дилера".

"В настоящее время лекарственные препараты прегабалин, тапентадол и тропикамид включены в перечень предметно-количественного учета", - пояснили в минздраве. Это означает, что аптеки должны отпускать их покупателям только по рецепту специальной формы, причем рецепт остается в аптеке. Если подготовленное министерством постановление будет принято, руководителям нарушающих порядок продаж аптек будут грозить существенный штраф (до 200 тысяч рублей) и даже тюремный срок (от трех до восьми лет), предусмотренные ст. 234 УК РФ.

Применять сильнодействующие лекарства можно будет в том же порядке, что и сейчас: по назначению врача, предъявив специальный рецепт в аптеке

При этом в минздраве подчеркивают, что интересы пациентов от нововведения не пострадают: "Отмечаем, что крупный размер сильнодействующих веществ для целей статьи 234 УК РФ, устанавливаемый проектом постановления, не влияет на количество лекарственного препарата, выписываемого медицинским работником пациенту и отпускаемого по этому рецепту в аптечной организации". Таким образом, оборот всех трех препаратов не ограничивается, заключили в министерстве.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав Цены на лекарства
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