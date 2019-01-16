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16.01.2019 16:55
Рубрика: Власть

Кремль назвал ключевое условие для заключения мирного договора с Японией

Текст: Александра Белуза
Владимира Путина в начале следующей недели ждут непростые переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который приедет в Россию обсуждать проблематику мирного договора. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он назвал ключевое условие России - Япония должна признать итоги Второй мировой войны, которые ею до сих пор не признаны, и суверенитет России над Курилами.
Фото: Андрей Шапран/РИА Новости Фото: Андрей Шапран/РИА Новости
Фото: Андрей Шапран/РИА Новости

На 22 января намечены переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ. Как рассказал Ушаков, это будет краткий рабочий визит, состоящий из двух раундов переговоров, в узком формате и в расширенном. Лидеры обсудят, в частности, проблематику мирного договора и, как ожидается, сделают заявление для прессы.

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В ноябре минувшего года Путин и Абэ договорились ускорить переговорный процесс на основе совместной декларации СССР и Японии от 1956 года. В январе японский премьер заявил о том, что настал решающий момент в диалоге с Москвой, и что он полон решимости поставить точку в этом вопросе.

Юрий Ушаков четко обозначил позицию России: "Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора может и должно стать признание японцами итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильским островами". Он отметил, что это самый первый необходимый шаг. "Это наша земля, никто не собирается эту землю кому-то отдавать", - сказал Ушаков.

При этом Москва, по его словам, исходит из того, что "процесс заключения мирного договора должен сопровождаться стремлением вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, сформировать атмосферу подлинного доверия и партнерства". А само "решение должно быть однозначно поддержано и принято народами двух стран. "Нас ждут непростые переговоры", - анонсировал помощник президента РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Отношения России и Японии
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