Крупный производитель водки объяснил задержание гендиректора

Генеральный директор "Алкогольной сибирской группы" (АСГ) Игорь Савельев уже не работает в АСГ, а его задержание связано, скорее всего, с его собственными проектами. Такое заявление сделали в пресс-службе компании, которая известная производством продукции под названием "Белая березка", "Хаски" и "Пять озер".

"Мы предлагаем, что задержание связано с его собственными бизнесами, с его работой до "Алкогольной сибирской группы", - приводит РИА Новости слова представителя компании.

В пресс-службе добавили, что Савельев, вероятно, занимался также кондитерским бизнесом и общепитом.

Топ-менеджера накануне задержали полицейские. Это произошло непосредственно в офисе компании, покидая который Савельев заявил, что "намерен прекратить работу" в группе. Сообщается, что на посту гендиректора есть сменила бывший финдиректор Елена Тябутова.