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16.01.2019 17:21
Рубрика: Экономика

Кудрин объяснил, как вывести Россию в топ-5 экономик мира

Текст: Екатерина Ясакова
Чтобы российская экономика попала в топ-5 экономик мира, важно совершенствовать такие направления, как трудовые ресурсы, инвестиции, рост производительности труда. Об этом рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме.

Трудовые ресурсы сейчас вызывают вопросы. По словам Алексея Кудрина, реальные доходы населения не растут, девальвация оттолкнула мигрантов. "Остаются инвестиции и рост производительности, которые должны расти таким образом, чтобы перекрыть все другие факторы", - отметил Алексей Кудрин.

Фото: data-economy.ru
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Одних нацпроектов, по его мнению, недостаточно - нужны дополнительные меры политики, которые создадут благоприятные условия для роста российской экономики. Кроме того, требуются другие национальные и структурные шаги, в частности, реформирование государственного управления и сокращение роли государства в экономике.

Немаловажную роль в данном случае будет играть и доверие к власти.

Экономика Макроэкономика Госфонды и контрольные органы Счетная палата Гайдаровский форум
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