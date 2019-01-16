Лавров: Дружба России и Китая не направлена против третьей страны

Дружба России и Китая не направлена против какого-либо третьего государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы в 2018 году.

"Мы дружим, потому что мы соседи, потому что у нас много общих интересов", - подчеркнул Лавров. По его словам, Москва и Пекин являются стратегическими партнерами в международных делах, одинаково видят необходимость сделать мир более устойчивым, более безопасным, более демократическим.

Россия и Китай, в том числе, стремятся сохранить глобальную торговую систему, сделать ее более управляемой и понятной, менее подверженной односторонним капризам того или иного государства, отметил далее Лавров.

Глава МИД РФ выразил сожаление по поводу имевших место попыток вбить клин в российско-китайские отношения путем растаскивания сторон по разным позициям. Это отражает менталитет "или с нами, или против нас", и преследует цель направить партнеров друг против друга, уточнил Сергей Лавров.