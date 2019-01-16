Лавров: Идея обмена Вышинского не поспособствует диалогу с Киевом

Идея обмена Кирилла Вышинского интересна тем, кто хочет использовать журналистов как разменную монету в своих неблаговидных целях. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По мнению российского министра, такие идеи не будут способствовать тому, чтобы власти Украины вернулись к строгому соблюдению своих обязательств по отношению к деятельности журналистов.

Напомним, что руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан 15 мая в Киеве. После ареста в его квартире был проведен обыск. Ему инкриминируют поддержку самопровозглашенных республик Донбасса и государственную измену. Вышинскому грозит 15-летний тюремный срок.