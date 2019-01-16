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16.01.2019 13:37
Рубрика: Власть

Лавров: Москва ответит взаимностью на отмену санкций

Текст: Александр Саможнев
В случае отмены санкций, Москва ответит взаимностью, заявил глава МИД России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции.
Фото: Артем Коротаев/ТАСС Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

"Мы ответим взаимностью, не сомневайтесь, это будет очень быстро", - отметил Лавров. По его словам, если были допущены ошибки, которые все или большинство признают, их надо устранять.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Министр считает, что страны, вводившие санкции против России, а теперь жалуются на ответные меры, сами должны сделать первый шаг. "Надо отказываться от попыток диктата, от попыток недобросовестной конкуренции путем санкций или каким-либо иным путем", - полагает Лавров.

Глава МИД РФ особо отметил, что c Россией непозволительно обращаться как со страной, которая всем все должна, а ей никто ничего не должен. Такие действия демонстрировали некоторые западные коллеги. "Давайте сотрудничать, давайте работать на основе равноправия", - призвал глава МИД РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Санкции и антисанкции
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