Лавров: Москва ответит взаимностью на отмену санкций

В случае отмены санкций, Москва ответит взаимностью, заявил глава МИД России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции.

"Мы ответим взаимностью, не сомневайтесь, это будет очень быстро", - отметил Лавров. По его словам, если были допущены ошибки, которые все или большинство признают, их надо устранять.

Министр считает, что страны, вводившие санкции против России, а теперь жалуются на ответные меры, сами должны сделать первый шаг. "Надо отказываться от попыток диктата, от попыток недобросовестной конкуренции путем санкций или каким-либо иным путем", - полагает Лавров.

Глава МИД РФ особо отметил, что c Россией непозволительно обращаться как со страной, которая всем все должна, а ей никто ничего не должен. Такие действия демонстрировали некоторые западные коллеги. "Давайте сотрудничать, давайте работать на основе равноправия", - призвал глава МИД РФ.