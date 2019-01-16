Лавров призвал США не повышать конфликтный потенциал в Арктике

Российская сторона надеется, что США не будут повышать конфликтный потенциал в Арктике, как они это делают в других частях мира, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве.

По словам министра, в противном случае, это негативно скажется на совместном сотрудничестве в рамках Арктического совета.

Лавров также пояснил, что США и другие страны, могут пользоваться морскими путями в этом регионе. В том числе, для военных кораблей существуют правила использования Северного морского пути. Примером является успешное прохождение французского военного судна по СМП осенью прошлого года.

При этом глава МИД РФ напомнил, что Россия несет ответственность за обеспечение эффективного функционирования Северного морского пути.

"Исходим из этого, что все будут уважать эти правила", - особо отметил Лавров.