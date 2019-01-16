Лавров рассказал об отношении России к главным международным проблемам

В МИД России прошла ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел Сергея Лаврова, посвященная итогам ушедшего года. На встречу собрались порядка 200 журналистов, больше половины из них - представители зарубежных изданий.

Министр констатировал, что доверия в международных отношениях за прошедший год больше не стало, а кроме того, происходит процесс, который он назвал "милитаризацией внешнеполитического мышления".

Узкий круг стран вырабатывает решения, касающиеся зачастую всего мира, и необоснованно выдает их за волю международного сообщества

По словам Лаврова, "конфликтный потенциал нарастает", в первую очередь из-за того, что Америка стремится навязывать свое видение и не готова смириться с созданием многополярного мира. Еще одна проблема - размывание международных институтов, сложившихся в предыдущие десятилетия, но в нынешней ситуации утрачивающих значение. При этом узкий круг стран вырабатывает решения, касающиеся зачастую всего мира, и необоснованно выдает их за волю международного сообщества. "Россия, - сказал Лавров, - старается содействовать справедливой полицентричной модели мира". По его словам, мы принимаем активное участие в работе международных организаций, таких как БРИКС, ШОС и других, присутствуем в основных международных организациях. Генассамблея ООН, например, в декабре поддержала план России по противодействию киберпреступности, рабочую группу по данной проблеме созовут в этом году. Также в августе была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, которую готовили многие годы.

Основой российского подхода в международной политике, подчеркнул Лавров, остаются "обоюдоприемлемые компромиссы на основе обоюдополезной выгоды".

О ситуации на Украине

"Западные коллеги выдвинули правила, придуманные спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером", - объяснил Лавров. Речь идет о том, чтобы "ввести на Донбасс 30-тысячный военный контингент ООН с тяжелыми вооружениями и взять под контроль весь периметр территории Донбасса. А затем распустить местное ополчение, полицию, местные администрации в Донецке и Луганске, и туда направить полицию и администрацию от ООН, которые и будут там все решать". Собкор украинского новостного агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк задал вопрос, кого, по мнению Лаврова, можно было бы назвать "адекватным украинским политиком"? "Критерии адекватности - это уважение своих собственных обязательств, уважение своей собственной Конституции, своих собственных законов", ответил министр. Он напомнил, что в 2014 году Москве показалась адекватной позиция нынешнего президента Украины Петра Порошенко, который называл себя "президентом мира". Однако, напомнил министр, после прихода к власти он об этом больше не заговаривал.

В контексте Украины был упомянут и главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, находящийся в настоящее время в СИЗО в Херсоне. Лавров отметил, что журналистов не надо делать разменной монетой, и заверил, что "мы будем делать все, чтобы восторжествовало право и чтобы журналист был освобожден и вернулся к своим профессиональным обязанностям".

О ситуации с договором РСМД

Лавров отметил, что журналистов не надо делать разменной монетой

В ходе консультаций на уровне замглав МИД РФ и США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, прошедших в Женеве 15 января, продвижения нет. По словам Лаврова, российская сторона предложила Вашингтону воочию посмотреть, что представляет собой та самая российская ракета 9М729. "Наши вопросы, почему американцы не хотят ознакомиться с нашими предложениями, с конкретными параметрами, вживую, этой ракеты, остались неуслышанными... Логика всех американских подходов, которые вчера прозвучали, заключалась только в одном - вы нарушаете договор, а мы его не нарушаем, поэтому вы, Россия, обязаны сделать то, что мы от вас требуем, а мы ничего делать не должны. Конечно, на такой позиции далеко не уедешь", - отметил российский министр. Также он выразил опасение, что за ДРСМД последует выход США и из других международных договоренностей в военной сфере.

Об урегулировании конфликта в Сирии

Урегулирование, по словам Лаврова, идет, хотя и не столь быстро, как хотелось бы. "Главный очаг терроризма сейчас - это идлибская зона, где "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - "РГ") подмяла под себя практически всех боевиков, -- отметил он. - Мы весьма заинтересованы в реализации тех договоренностей, которые были достигнуты между РФ и Турцией по идлибской зоне. Но они не предполагают предоставления полной свободы действий террористам, которые, кстати, продолжают из идлибской зоны, демилитаризованной зоны в том числе обстреливать и позиции сирийских войск, и гражданские объекты и пытаются атаковать российскую военно-воздушную базу в Хмеймиме".

О ситуации с брекзитом

"Мы не будем и ничего не говорим про Brexit, хотя постоянно кто-то говорит и пишет, что Россия потирает руки и злорадствует. Ничего подобного. Мы всегда говорили - задолго до того как идея Brexit обрела какие-то очертания, - что в наших интересах единый, сильный и главное - самостоятельный Евросоюз", - подчеркнул министр.