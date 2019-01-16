Лавров: РФ будет адекватно реагировать на приближение НАТО к границам

Россия будет адекватно реагировать на действия НАТО у своих границ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции в Москве.

"Разумеется, будем и впредь должным образом реагировать на повышенную военную активность НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам", - пояснил Лавров.

В то же время, указал министр, российская сторона по-прежнему заинтересована в восстановлении нормальных отношений с Соединенными Штатами и Евросоюзом на принципах равноправия и взаимного учета интересов.

Глава МИД РФ особо отметил, что США продолжают навязывать свою волю международному сообществу силовыми методами. В этой связи обстановка в мире оставалась сложной, нарастал конфликтный потенциал. "Некоторые страны Запада по главе с США проявляли упрямое нежелание принять реальности формирующегося многополярного мира и продолжали навязывать свою волю посредством силовых, экономических, пропагандистских рычагов", - добавил Лавров.

Министр также обратил внимание на то, что в прошлом году вновь предпринимались попытки подмять под себя многосторонние институты, размыть их межгосударственный характер. По словам Лаврова, не добавляли оптимизма также односторонние действия Вашингтона, направленные на слом важнейших международно-правовых инструментов по обеспечению стратегической стабильности. Это подтвердилось весьма наглядно в ходе консультаций в Женеве между представителями США и РФ по проблемам договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Кроме того, Сергей Лавров выразил надежду, что в США возобладает профессионализм и ответственность в подходах к диалогу с Россией по СНВ. "У многих стран есть опасения, что и его свертывание входит в планы администрации США. Мы делаем немало для того, чтобы снять возможные раздражители в отношении этого договора, и заинтересованы в его продлении", - заключил глава МИД РФ.