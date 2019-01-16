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16.01.2019 12:20
Рубрика: Власть

Лавров: Требования Японии о возврате Курил противоречат Уставу ООН

Требования Японии передать южные Курильские острова, являющиеся территорией России, не соответсвуют обязательствам страны по Уставу Организации Объединенных Наций, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2018 года. Он сослался на одну из статей, согласно которой итоги Второй мировой войны считаются неизменными.

Фото: iStock
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"Признание итогов Второй мировой войны не ультиматум и не предварительные условия. Это неизбежный и неотъемлемый фактор современной международной системы. Япония, став членом Организации Объединенных Наций подписала и ратифицировала Устав ООН, в котором есть статья 107, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы", - сказал Лавров.

Он добавил, что Россия призывает японцев скоординировать свои территориальные претензии с обязательствами по Уставу ООН, по Сан-Францисской декларации и по целому ряду других документов. По словам дипломата, о возврате так называемых "северных территорий" никаких договоренностей достигнуто не было.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Отношения России и Японии
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