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Мадонна согласилась выступить на "Евровидении"

Поп-музыка
    16.01.2019, 13:15
Текст:   Олег Усков

Американская певица, актриса и детская писательница, одна из самых влиятельных женщин в шоу-бизнесе Мадонна может выступить на песенном смотре "Евровидении", который в этом году пройдет в Тель-Авиве.

Правда, не в качестве конкурсантки, а в качестве приглашенной звезды, пишет портал Ynet.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В настоящее время организаторы ведут со стороной Мадонны переговоры. Главным образом - насчет гонорара, поскольку в целом артистка уже дала им "свое принципиальное согласие".

"Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая. Кто еще может выступить на шоу в качестве приглашенных исполнителей - уточняется.

Мадонне Луизе Чикконе, признанной "королеве поп-музыки", прошлым летом исполнилось шестьдесят. Чикконе - самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии "Книги рекордов Гиннесса". Записала тринадцать номерных альбомов.

Снялась в фильмах "Отчаянно ищу Сьюзан", "Шанхайский сюрприз", "Ищейки с Бродвея", "Дик Трэйси", "Их собственная лига", "Четыре комнаты".

Ранее сообщалось, что победительница прошлого "Евровидения" упала с лестницы.

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