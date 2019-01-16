Мадонна согласилась выступить на "Евровидении"

Американская певица, актриса и детская писательница, одна из самых влиятельных женщин в шоу-бизнесе Мадонна может выступить на песенном смотре "Евровидении", который в этом году пройдет в Тель-Авиве.

Правда, не в качестве конкурсантки, а в качестве приглашенной звезды, пишет портал Ynet.

В настоящее время организаторы ведут со стороной Мадонны переговоры. Главным образом - насчет гонорара, поскольку в целом артистка уже дала им "свое принципиальное согласие".

"Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая. Кто еще может выступить на шоу в качестве приглашенных исполнителей - уточняется.

Мадонне Луизе Чикконе, признанной "королеве поп-музыки", прошлым летом исполнилось шестьдесят. Чикконе - самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии "Книги рекордов Гиннесса". Записала тринадцать номерных альбомов.

Снялась в фильмах "Отчаянно ищу Сьюзан", "Шанхайский сюрприз", "Ищейки с Бродвея", "Дик Трэйси", "Их собственная лига", "Четыре комнаты".

Ранее сообщалось, что победительница прошлого "Евровидения" упала с лестницы.