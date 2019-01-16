Майку лидера сохраняет "КамАЗ-мастер" и после восьмого этапа "Дакара"

Попутный ветер для каравеллы бесстрашных покорителей "Дакара 2019" продолжает дуть в северном направлении. Путь из Сан-Хуан-де-Марконы, если следовать календарю восьмого этапа ралли, 15 января проложен в удивительный мир перуанского Писко.

Смотрим с коллегой на извилистые линии между пустыней и океаном и склонны признать, что и этот регион Южной Америки необыкновенно соблазнителен для глаз туриста, ну, по меньшей мере, увлекателен. Сама собой на память приходит незамысловатая мелодия из Мимино: "Чито-Гврито, чито маргарито". К чему бы это? Может ассоциации рождает схожесть горных рельефов. Ведь в Писко еще до сих пор не залечены раны от разрушительного землетрясения более десяти лет назад, когда было стерто с лица земли более 80 процентов города.

А если вернуться к солнечной стороне вопроса, то не исключено, что все дело в том, что "птичка-невеличка" в исполнении Вахтанга Кикабидзе просто вернула на минуту к местным реалиям, в которых именем этой птахи-невелички - и крестили когда-то инки приморский Писко. Именно здесь во вторник и будет разбит для дакаровских экстремалов последний бивуак на их пути к цели.

До конца двухнедельного марафона остаётся посчитать до трех. Да и зачетная сумма спецучастков укладывается уже в тысячу верст. Согласно свежим пресс-релизам гонки, последние два этапа пилоты стартуют и финишируют на одной точке. Следовательно, командам предстоит последний марш-бросок, который может оказаться, полагают эксперты, решающим для его лидеров. Дело в том, что после его окончания, до финиша останется чуть меньше пятисот километров и круто изменить расстановку сил, переломить радикально ситуацию в турнирной таблице станет делом маловероятным.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в зачёте грузовиков с воскресенья дважды побеждал Жерар де Рой. Правда, голландец на "Ивеко" потерял много времени на старте марафона, но сдаваться, судя по заявлениям прессе, не намерен. И на седьмом этапе пилот опередил камазовского ветерана Николаева на 34 минуты. Поначалу их темп был равновеликим, но на середине дистанции Эдуард Николаев застрял в боковом уклоне песчаной воронки и мгновенно лишился 18 минут.

А для его товарища по команде Дмитрия Сотникова этап сложился еще труднее. Во-первых, у машины возникли проблемы с рулевым управлением, исправить которые удалось только через час. А во-вторых, Дмитрий потерял минут десять, страхуя на трассе Эдуарда. Но запас прочности у закаленных мастеров "Дакара" не растрачен. Лидерство до восьмого этапа в генеральной классификации по-прежнему удерживал Эдуард Николаев, опережая де Роя на один час и 15 минут. Вторым шел его коллега по команде, преимущество которого над де Роем составляло почти академический час - 43 минуты.

Абсолютный профессионализм команды подтвердил и восьмой этап ралли. Экипаж "КАМАЗ-мастера", во главе с Дмитрием Сотниковым, отвоевал заслуженную победу. Вторым к финишу пришел его белорусский коллега Сергей Вязович на МАЗе, а тройку лучших замкнул Жерар де Рой. По итогам дня Эдуард Николаев передал лидерство в общем зачёте Дмитрию Сотникову, а тройку лидеров в общем зачете пока замыкает Жерар де Рой. Его отставание от лидера состязаний составляет чуть более часа.

Между тем во вторник прояснилась для болельщиков и менеджеров "КамАЗ-мастера" и интрига, связанная с изменением стартовой позиции Сотникова на седьмом этапе. Оказалось, что в судейском штабе, благодаря настойчивым требованиям руководителя команды "КамАЗ-мастер" Владимира Чагина, организаторы скорректировали итоги воскресного этапа, которые определяли стартовые позиции на седьмой спецучасток. Дмитрию вернули ему часть утраченного времени. Более того, он был объявлен победителем шестого этапа. А это, в свою очередь, определило и его привилегию "первой руки" на старте в понедельник. Кроме того, рекогносцировка в итоговом документе шестого этапа отразилась на результатах Сотникова в общем зачёте.

Камазовец теперь проигрывает Эдуарду Николаеву только 32 минуты, а не час. Правда, еще с утра руководство российской команды обратилось за разъяснением к организаторам, которые объяснили случившееся ошибкой в компьютерной системе и клятвенно заверили исправить "стартовку". Но сделано это не было, и российские экипажи ушли со старта с невыгодной разницей во времени. Эксперты не исключают, что, возможно, организаторы смотрели чуть дальше, желая разбить связку "Николаев - Сотников". Ведь на восьмом этапе Маркона - Писко лидерские группы в мотоциклетном (10 экипажей), автомобильном (10 экипажей) и грузовом зачёте (5 экипажей) уходят на трассу на два часа раньше, чем остальные участники. По задумке устроителей ралли это должно лишить лидирующих спортсменов поддержки коллег по команде, стартующих позже. И еще один содержательный штрих к итогам седьмого этапа.

Радость и симпатию за коллег по Союзному государству испытывали в камазовской бригаде после того, как отличное время на нем показал белорусский пилот Сергей Вязович. Он снова начал демонстрировать отличный темп, хотя привычной стабильности команде синеокой ещё не хватает. Белорус пока вышел в генеральной классификации на пятую позицию и уступает камазовским пилотам и гонщикам на "Ивеко". В воскресенье "мы выиграли этап, но получили час пенализации, сегодня вновь доказали, что наш экипаж и автомобиль по-прежнему один из самых быстрых в пелотоне", - цитирует Вязовича его пресс-служба.

А вот российский гонщик на мотовездеходе Сергей Карякин, судя по всему, подвёл для себя черту после седьмого этапа. Как уже сообщал "СОЮЗ", Карякин допустил несколько боковых переворотов на 71-м километре спецучастка. В машине Сергея оказалась сломанной ходовая тяга, на ремонт которой он и потерял более трёх часов.

"Потери на этапе фатальные, помимо того, что мы перевернулись, пробили два раза колёса, один раз взорвался ремень вариатора, а потом ещё сломалась переговорка - день сегодня явно не заладился. Рассчитывать на подиум теперь нет смысла. Мне очень обидно, извиняюсь перед всеми, что не оправдал доверия, которое Вы оказали мне!", - честно признался пилот на своей странице в сети.

Но проблемы, надо признать, возникли не только у уральского спортсмена. После четвёртой точки с радаров исчез и Жерар Фаррес Гуэль, лидер гонки. После многочисленных ошибок и неудовлетворенных амбиций в зачете внедорожников сумел победить самого себя на седьмом этапе французский пилот Стефан Петерансель. В начале этапа борьбу французу пытался навязать Нани Рома, но в концовке испанец отстал на четыре с половиной минуты и остался лишь вторым. С третьим временем на финиш приехал Карлос Сайнс, а позади трио гонщиков X-Raid расположился несостоявшийся режиссер и драматург собственных постановок на трассе, лидер в общем зачете гонки Нассер Аль-Аттия на "Тойоте".

На этот раз резвый темп гонки на этапе Аль-Атия объяснял тем, что фактически именно он открывал трассу. Дело в том, что, победитель предыдущего этапа Себастьен Лёб почти сразу откатился назад из-за проблем с электрикой. Автомобиль француза несколько раз глох, пока экипаж не разобрался с проблемой. После этого Лёб продолжил гонку даже в более высоком темпе. Но вернуть себе в актив потерянные 40 минут Лёб сразу не смог и опустился со второго на четвертое место в генеральной классификации. Вторым после седьмого этапа закрепился Петерансель, а испанец Рома занял третью позицию. Ну а в лидерах общего зачета по-прежнему Нассер Аль-Аттия на "неубиваемой" "Тойоте".

Стоит добавить, что согласно данным пресс-рума состязаний, за три этапа до финиша его экипаж опережает весь пелотон почти на полчаса. Эксперты по этому поводу пока не проявляют излишних эмоций, однако отрыв для пилота выглядит вполне комфортным. Восьмой этап принес лавры победителя уже знакомому французскому пилоту. Себастьену Лёб оказался лучшим в зачёте внедорожников. Второе место занял Нассер Аль-Аттия, сохранив лидерство в общем зачете. А тройку сильнейших на 8-м этапе замкнул польский пилот Якуб Пшигонски. Таким образом, Лёб немного сократил отставание от Аль-Аттии в общем зачёте, но оно всё ещё составляет более 40 минут. И все-таки правы те, кто продолжают утверждать, что самой непредсказуемой категорией в январской гонке в Перу стали стремительные мотоциклисты.

Пестрый калейдоскоп стран и фамилий триумфаторов регулярно сопровождает сводки судейской бригады. Вот и на седьмом этапе чилиец Пабло Кинтанилья был вынужден вернуть первую строчку Рикки Брабеку. Кинтанилья, который выиграл этап накануне, открывая трассу седьмого спецучастка, в итоге показал лишь 14-ое время, проиграв лучшему результату 21 минуту, и в борьбе с лидерами не участвовал. Лучшее время в понедельник показал Сэм Сандерленд, хотя поначалу более высокий темп задавал американский пилот Рикки Брабек. Правда, под финиш он уступил соперникам несколько минут и закончил этап с третьим временем, проиграв не только Сандерленду, но и Хосе Игнасио Корнехо Флоримо. Брабеку этого, впрочем, оказалось достаточно, чтобы вернуться в лидеры. Но как выяснилось во вторник - не на долго.

Итоги восьмого этапа, бесспорно, разочаруют поклонников и болельщиков 27-летнего американского пилота. После напряженных 56 километров трассы он неожиданно столкнулся с непреодолимыми проблемами в двигателе и снялся с дистанции. Лидером на этом этапе стал австрийский гонщик Маттиас Валькнер, вторым на финише оказался чилийский пилот Пабло Кинтанилье, а тройку лучших замкнул австралиец Тоби Прайс. В общем зачете картина тоже приобрела новые оттенки. Австралиец Прайс по итогам восьми этапов переместился на лидерскую позицию. Чилийский гонщик Кинтанилья занял второе место, а австриец Валькнер пока замыкает лучшую тройку пилотов. А вот в классе квадроциклов подиум по итогам восьмого этапа принадлежал исключительно аргентинским пилотам. Первым покорил трассу Николас Кавильяссо. Вторым к финишу пришёл Густаво Гальего, а тройку лидеров замкнул Херемьяс Гонсалес Фериоли. После своего спортивного триумфа аргентинский Николас укрепил лидерство в общем зачёте, которое достигло почти полутора часов.

16 января участники девятого этапа проведут исключительно в окрестностях все той же перуанской птички-невелички - Писко. .