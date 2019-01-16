Льготный процент для ипотеки семьям с детьми минфин собирается продлить на весь срок кредита. ЭКО станет бесплатным, сообщил в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Максим Топилин: 62% бедных - это семьи с детьми, именно на них будет сосредоточена господдержка. Фото: Александр Корольков

И рассказал, что в этом году в восьми регионах начинается пилотный проект по снижению бедности. Максим Топилин также научил, как рассчитать свою прибавку к пенсии.

Формула роста пенсий

Давайте, Максим Анатольевич, сначала еще раз уточним про повышение пенсий. В этом году они поднялись на 7,05 процента, или в среднем на тысячу рублей. Что потом?



Максим Топилин: Индексы повышения страховых пенсий неработающих пенсионеров расписаны в законодательстве на шесть лет вперед, и увеличение будет выше инфляции. До 2024 года ежегодный рост составит в среднем по тысяче рублей.

Для того чтобы узнать, на сколько с 1 января 2019 года проиндексирована ваша страховая пенсия, если вы неработающий пенсионер, необходимо прошлогодний размер пенсии разделить на 100 и умножить на 7,05.

Например, прибавка при размере страховой пенсии 10 тысяч руб­лей составит 705 рублей, при размере 12 тысяч рублей - 846 руб­лей, при размере 18 тысяч - почти 1269 рублей. Таким образом мы выходим на среднюю прибавку в одну тысячу рублей, о чем мы всегда говорили.

Принятая схема повышения позволит существенно увеличить размеры страховых пенсий, и к 2024 году средний уровень пенсии для неработающих пенсионеров достигнет 20 тысяч рублей.

При страховой пенсии 10 тысяч рублей прибавка составит 705 рублей, при 18 тысячах - 1269 рублей

Методику индексации страховых пенсий после 2024 года еще предстоит разработать и утвердить. Но, безусловно, пенсии будут расти - для этого и были внесены существенные изменения в пенсионное законодательство летом 2018 года.

Ищем выход из бедности

По указу президента бедность в стране должна снизиться до 2024 года вдвое. Речь идет об уменьшении числа людей за чертой бедности или о повышении общего уровня благосостояния?



Максим Топилин: В первую очередь речь идет об уменьшении числа граждан, живущих за чертой бедности, то есть с доходами ниже прожиточного минимума.

Планируем снизить число таких граждан с 13,2 процента в 2017 году до 6,6 процента в 2024 году в сопоставимых условиях.

Что значит в сопоставимых условиях?



Максим Топилин: Это значит, что показатели 2024 года должны быть рассчитаны точно по той же формуле, по которой бедность считалась в 2018 году. Поэтому, предрекая следующий вопрос, скажу: "подкрутить" статистику для получения "правильных" показателей будет нельзя.

Мы подготовили план по снижению бедности. С этого года запускаем пилотный проект в Татар­стане, Кабардино-Балкарии, Приморье, Нижегородской, Ивановской, Липецкой, Томской и Новгородской областях. Планируем провести анализ причин бедности и разработать универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности.

Почему выбраны эти регионы?



Максим Топилин: Потому что они разные по социально-экономическому положению, в них разная доля бедных и разные причины бедности.

Нужно разобраться в этих причинах, дойти до каждой семьи. Про­анализировать ситуацию конкретных семей, чтобы понять, какая помощь для них будет наиболее эффективной.

Поконкретнее можно?



Максим Топилин: Самый большой удельный вес семей, живущих за чертой бедности, - это семьи с детьми. Так, в 2016 году семьи с детьми до 16 лет составляли 62,4 % от общего числа бедных.

Строительство дошкольных учреждений для детей от полутора до трех лет в рамках нацпроекта "Демография" будет означать, что мама получит больше шансов выйти на работу, и это будет влиять на снижение бедности. То же самое можно сказать о программе обучения мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Не исключено, что инструментом помощи будет социальный контракт. А если, например, это семья в сельской местности, возможно, ей нужно помочь открыть свое дело в сфере сельского хозяйства.

Напомните, что такое социальный контракт.



Максим Топилин: Граждане и государство подписывают контракт, чтобы семья могла выйти из бедности. Семья берет на себя определенные обязательства - государство оказывает ей помощь.

Например, семья обязуется наладить работу в личном подсобном хозяйстве или открыть малый бизнес, или кто-то из членов семьи пройдет переобучение и устроится на работу. Деньги даются взамен на активные действия семьи.

Технологию соцконтракта регионы реализуют за счет собственных средств с 2013 года. В 2017 году, например, средний размер помощи составил 38,2 тысячи руб­лей. При этом 41,7 процента получателей соцконтракта вышли из бедности.

Во время "пилотов" ситуация в бедных семьях будет просто анализироваться или им сразу будет оказываться некая помощь?

Максим Топилин: Конечно, будет оказываться и помощь. Среди условий вхождения регионов в эксперимент были наличие инфраструктуры, например, детсадов, чтобы устроить туда детей из бедных семей, должны быть возможности для трудоустройства родителей и т.д.

Важно, чтобы специалисты на местах "попали в точку" и разработали индивидуальную программу "социальной реабилитации" семей, живущих за чертой бедности.

Из госказны на это будут выделять средства?



Максим Топилин: Оказание социальной поддержки и содействие занятости граждан - полномочия регионов. Но не исключаю, что со временем федеральный бюджет будет софинансировать некоторые меры, доказавшие свою эффективность, например, соцконтракт.

Будем рожать!

Вы знаете, как будете повышать рождаемость и снижать смертность?



Максим Топилин: Президент поставил перед нами задачу повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,7 на одну женщину. Сейчас он у нас 1,6.

В 2018 году рождаемость снизилась почти на 4,5 процента. Это связано с тем, что снижается количество женщин репродуктивного возраста. В прошлом году их стало меньше на 4,7 процента.

Но мы очень надеемся, что меры, которые были приняты с начала 2018 года - ежемесячная выплата на первого ребенка, льготная ипотека по 6 процентов, ежемесячные выплаты из материнского капитала, строительство детских поликлиник и яслей, - должны дать определенный эффект. Но оценить его мы сможем позже, пока прошло слишком мало времени.

А когда количество женщин, способных родить, опять увеличится, а вместе с ними начнет расти количество детей?



Максим Топилин: Примерно в 2033-2035 годах. До 2035 года по сравнению с нынешним периодом количество женщин репродуктивного возраста уменьшится на четверть. Это результат низкой рождаемости 90-х годов прошлого столетия. Поэтому и ставим перед собой задачу продолжать увеличивать именно суммарный коэффициент рождаемости.

Хотя стоит отметить, что 1,6 - очень неплохой показатель. Во Франции, Швеции и Норвегии он выше, а во многих других странах - ниже, например, в Японии и Германии. В Сингапуре, богатом и динамично развивающемся государстве, суммарный коэффициент равен единице!

Сейчас мы исходим из того, что сначала должны сработать ранее принятые меры. Государство не может, не поняв, как сработал один пакет мер, принимать другой. Но дополнительные меры все-таки будут. И их введут уже в этом году.

Господдержка

Какую новую помощь получат семьи в 2019 году

Максим Топилин рассказал "РГ - Неделе" о четырех дополнительных мерах поддержки семей.

Первая: ипотека станет льготной на весь срок.

Минфин вносит изменения в программу льготной ипотеки для семей с детьми. Раньше было установлено правило: процентная ставка будет субсидироваться восемь лет. Сейчас планируется, что процентная ставка будет субсидироваться в течение всего срока кредита.

Вторая: ЭКО станет бесплатным.

В нацпроект "Демография" вошла программа ЭКО, по которой планируется проведение не менее 450 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС за шесть лет - с 2019-го по 2024 годы.

Третья: госбюджет добавит регионам денег для пособий на третьего ребенка.

Раньше его субсидировали из федерального бюджета в регионах, где суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского (в 2017 году это 1,6).

С этого года софинансироваться будут регионы, где коэффициент ниже двух. Таким образом, число субъектов, где пособие на третьего ребенка будет софинансироваться из федерального бюджета, вырастет с 50 в 2017 году до 62 в 2019-м.

Еще: если раньше мы софинансировали это пособие на 30 процентов, остальное платили регионы. С этого года пропорция обратная - 70 на 30. Это значит, у регионов высвобождаются деньги, которые они могут направить на дополнительные региональные меры поддержки семей с детьми.

Четвертая: увеличат выплаты семьям на Дальнем Востоке.

Отдельно будет разработан пакет мер для регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО). Уже есть некоторые решения: это установление дополнительного единовременного пособия при рождении первого ребенка, регионального материнского капитала при рождении второго ребенка в размере 30 процентов федерального маткапитала, это 130 тысяч рублей.

А также выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей независимо от величины суммарного коэффициента рождаемости в регионах ДФО.