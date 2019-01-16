Мария Шарапова попала на действующую чемпионку Australian Open

Экс-первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова вышла в третий круг Australian Open.

Во втором круге Шарапова, посеянная на турнире под 30-м номером, встречалась с представительницей Швеции Ребеккой Петерсен, которая занимает 64-ю строчку в рейтинге. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:2, 6:1 в пользу Марии. Первая партия длилась всего 35 минут. Общая продолжительность поединка составила 1 час 11 минут.

Это вторая уверенная победа Шараповой на турнире. На старте Открытого чемпионата Австралии чемпионка 2008 года разгромила представительницу Великобритании Хэрриет Дарт (6:0, 6:0).

Следующей соперницей россиянки станет действующая чемпионка Australian Open Каролин Возняцки, посеянная в Мельбурне под третьим номером. В матче второго круга датчанка также обыграла шведку - Юханну Ларссон (6:1, 6:3). Ей на это потребовался 1 час 6 минут.

Кстати

В соцсетях появилась новость о том, что Шарапова планирует провести три выставочных матча в разных городах России на протяжении 2020 года. Об этом в своем Twitter, ссылаясь на агента Шараповой Макса Айзенбада, рассказал спортивный журналист Владас Ласицкас: "Переговоры находятся на начальной стадии, однако Маша очень хочет устроить такой тур".



Если все получится, то Мария может сыграть в Москве, в Санкт-Петербурге, где ее вероятной соперницей будет Светлана Кузнецова, и в Сочи, где хозяйкой кортов будет Елена Веснина, недавно ставшая мамой.