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16.01.2019 20:20
Рубрика: Спорт

С легкостью необычайной

Мария Шарапова разгромила в Мельбурне вторую соперницу подряд и теперь сыграет с действующей чемпионкой Australian Open
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7766 (8)
Марии Шараповой пришлось подождать своего выхода на корт во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Но саму игру она затягивать не стала. За 1 час и 11 минут россиянка разгромила теннисистку из Швеции Ребекку Петерсен со счетом 6:2, 6:1.
Обыграв шведку Ребекку Петерсон на Australian Open, Мария Шарапова одержала 600-ю победу в карьере. Фото: AP Обыграв шведку Ребекку Петерсон на Australian Open, Мария Шарапова одержала 600-ю победу в карьере. Фото: AP
Обыграв шведку Ребекку Петерсон на Australian Open, Мария Шарапова одержала 600-ю победу в карьере. Фото: AP
Фото: AP
Дарья Касаткина проиграла на старте Australian Open

Это уже вторая уверенная победа Шараповой на турнире. На старте чемпионка Мельбурна 2008 года не оставила шансов британке Хэрриет Дарт (6:0, 6:0). Однако Мария закончила разминку, и теперь ее ждет по-настоящему серьезная конкурентка - действующая чемпионка Australian Open Каролин Возняцки, посеянная под третьим номером. Все предвкушали эту встречу сразу после жеребьевки.

В матче второго круга датчанка обыграла свою соперницу из Швеции - Юханну Ларссон (6:1, 6:3). Возняцки призналась, что сразу почувствовала себя на кортах в Мельбурне как дома. И она действительно сыграла очень хорошо, "забив" соперницу отличной первой подачей. "Я начала довольно агрессивно и здорово подавала, - отметила сама Возняцки. - Когда я играю на максимуме, меня сложно остановить".

Вполне внятный посыл для следующей соперницы, кем бы она ни была. Подкрепим его статистикой - 76 процентов попадания первой подачи. Шараповой будет непросто.

Мария Шарапова: Возняцки выиграла в Мельбурне свой первый "Большой шлем", сейчас она третья ракетка мира. Но я принимаю этот вызов

Она, кстати, порадовала еще одной новостью. В планах экс-первой ракетки мира провести три выставочных матча в разных городах России на протяжении 2020 года. Об этом в своем "Твиттере", ссылаясь на агента Шараповой Макса Айзенбада, рассказал спортивный журналист Владас Ласицкас: "Переговоры находятся на начальной стадии, однако Маша очень хочет устроить такой тур". Если все получится, то Мария может сыграть в Москве, в Санкт-Петербурге, где ее вероятной соперницей будет Светлана Кузнецова, и в Сочи, где хозяйкой кортов будет Елена Веснина, недавно ставшая мамой.

Фото: AP Photo/Mark Baker
Теннисист Маррей, не сдерживая слез, объявил о завершении карьеры

Возвращаясь на корты Мельбурна, отметим Анастасию Павлюченкову. Она вышла в третий круг Australian Open, одержав важную для себя и заметную в масштабах турнира победу над теннисисткой из топ-10. Девятую сеяную голландку Кики Бертенс россиянка, занимающая сейчас 44-е место в рейтинге WTA, одолела в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 48 минут.

- Я безумно рада, что победила, и главное, как победила. Я довольна своей игрой, - сказала Настя в интервью на корте. - Бертенс - серьезный противник, она стоит в первой десятке рейтинга. Мне пришлось тяжело, ведь я уступила в первом сете. Так что для меня было по-настоящему круто выиграть этот матч. Мы обе действовали отлично, но, наверное, в концовке мне чуть больше повезло. Хотя магия здесь ни при чем. Я стараюсь наслаждаться игрой и упорно сражаться в каждом матче, бороться за каждый мяч.

Последний раз Павлюченкова добиралась до четвертьфинала турнира "Большого шлема" здесь же, в Мельбурне, в 2017 году. Но сначала нужно пробиться в четвертый круг. Для этого нужно справиться с белорусской теннисисткой Александрой Саснович, которая в двух сетах обыграла эстонку Анетт Контавейт (6:3, 6:3).

- Смотрела пару матчей Саснович на турнирах перед Australian Open. Она в неплохой форме, - отметила Павлюченкова в эфире "Евроспорта". - Мы с ней уже играли, в последний раз я была сильнее. Хотя та встреча сложилась непросто. Но так всегда бывает. Нужно концентрироваться на себе. Постараюсь подготовиться к матчу и подойти к нему в оптимальном состоянии.

Напомним, что первая ракетка России в женском рейтинге Дарья Касаткина накануне прощалась с Australian Open. Она проиграла в одиночном разряде, потерпев поражение в первом круге от швейцарки Тимеи Бачински (3:6, 0:6). А потом снялась и с парного турнира. А вот лучший российский теннисист, десятый сеяный на кортах Мельбурна Карен Хачанов, пока не встречает особого сопротивления. В матче второго раунда он за 2 часа 4 минуты взял верх над японцем Йосихито Нисиокой - 6:3, 6:3, 6:3.

43 миллиона долларов составляет общий призовой фонд Открытого чемпионата Австралии. Интересно, что призовые для женщин и мужчин в Мельбурне равны. Победители турнира в одиночном разряде получат почти по 3 миллиона долларов

Следующим соперником Хачанова станет Роберто Баутиста-Агут, который выдержал второй пятисетовый марафон. Испанец смог дожать австралийца Джона Миллмана - 6:3, 6:1, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2019 Мария Шарапова
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