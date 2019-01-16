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16.01.2019 10:52
Рубрика: Власть

Матвиенко: Надеяться на ослабление внешнего давления на РФ не стоит

Текст: Галина Мисливская
В наступившем году внешнее давление на Россию продолжится, парламентариям необходимо использовать все возможности для разъяснения своей позиции в мире и повышения доверия к РФ в мире, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Фото: пресс-служба СФ Фото: пресс-служба СФ
Фото: пресс-служба СФ

Открывая весеннюю сессию палаты, она отметила, что "международная обстановка остается сложной". "Рассчитывать на ослабление санкционного, политического, информационного давления на нашу страну не приходится. Несмотря на это, мы будем и далее проводить самостоятельный и независимый внешнеполитический курс, отвечающий нашим национальным интересам", - заявила глава Совфеда, добавив, что в этом Россию "поддерживает немало других стран, международных структур, общественных организаций".

Фото: iStock
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"От нас сегодня требуется наращивание действий и инициатив по укреплению доверия к нашей стране, разъяснение нашей внешней политики. Для этого необходимо на международных площадках предметно продвигать объединительную повестку, находить точки соприкосновения, противодействовать распространению лжи о нашей стране", - отметила Матвиенко.

Она призвала сенаторов "задействовать весь арсенал парламентской дипломатии". "Это тем более важно, что мы не раз имели возможность убедиться в ее эффективности", - подчеркнула спикер.

В течение весенней сессии члены Совфеда намерены продолжить работу в рамках МПА СНГ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Будет укрепляться сотрудничество с Межпарламентским союзом. На его 140-й ассамблее МПС в Дохе в апреле ожидается принятие организационных решений по проведению Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. "Мы предлагаем провести ее в России. В связи с этим обратились за поддержкой к президенту Владимиру Владимировичу Путину", - напомнила Матвиенко.

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Также по инициативе российских парламентариев предполагается развернуть Глобальную парламентскую кампанию, открыв для одобрения национальными парламентами и межпарламентскими организациями Хартию международного парламентаризма.

Кроме того, в текущем году впервые в рамках празднования Международного дня парламентаризма впервые запланировано вручение специальной премии для парламентов и отдельных парламентариев.

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