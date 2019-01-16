Матвиенко: Надеяться на ослабление внешнего давления на РФ не стоит

В наступившем году внешнее давление на Россию продолжится, парламентариям необходимо использовать все возможности для разъяснения своей позиции в мире и повышения доверия к РФ в мире, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Открывая весеннюю сессию палаты, она отметила, что "международная обстановка остается сложной". "Рассчитывать на ослабление санкционного, политического, информационного давления на нашу страну не приходится. Несмотря на это, мы будем и далее проводить самостоятельный и независимый внешнеполитический курс, отвечающий нашим национальным интересам", - заявила глава Совфеда, добавив, что в этом Россию "поддерживает немало других стран, международных структур, общественных организаций".

"От нас сегодня требуется наращивание действий и инициатив по укреплению доверия к нашей стране, разъяснение нашей внешней политики. Для этого необходимо на международных площадках предметно продвигать объединительную повестку, находить точки соприкосновения, противодействовать распространению лжи о нашей стране", - отметила Матвиенко.

Она призвала сенаторов "задействовать весь арсенал парламентской дипломатии". "Это тем более важно, что мы не раз имели возможность убедиться в ее эффективности", - подчеркнула спикер.

В течение весенней сессии члены Совфеда намерены продолжить работу в рамках МПА СНГ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Будет укрепляться сотрудничество с Межпарламентским союзом. На его 140-й ассамблее МПС в Дохе в апреле ожидается принятие организационных решений по проведению Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. "Мы предлагаем провести ее в России. В связи с этим обратились за поддержкой к президенту Владимиру Владимировичу Путину", - напомнила Матвиенко.

Также по инициативе российских парламентариев предполагается развернуть Глобальную парламентскую кампанию, открыв для одобрения национальными парламентами и межпарламентскими организациями Хартию международного парламентаризма.

Кроме того, в текущем году впервые в рамках празднования Международного дня парламентаризма впервые запланировано вручение специальной премии для парламентов и отдельных парламентариев.