McDonald’s лишили права на товарный знак Big Mac в Европе

Сеть ресторанов McDonald's проиграла суд против сети быстрого питания Supermac's из Ирландии и потеряла эксклюзивное право на товарный знак Big Mac на территории Евросоюза. Об этом сообщает The Irish Times .

Решение в пользу Supermac's приняло ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

Американская компания Mcdonald's хотела остановить расширение сети ирландских ресторанов быстрого питания по Европе, утверждая, что потребители будут путаться в названиях: Supermac's или бургер Big Mac.

Однако суд встал на сторону ирландцев. И теперь деятельность Supermac’s в Евросоюзе станет законной, и эта сеть тоже может использовать товарный знак Big Mac на своих продуктах.

По словам представителей ирландской компании, Mcdonald's регистрирует фирменные названия, чтобы потом их использовать против других компаний.

Решение EUIPO было обосновано тем, что у американской компании нет доказательств действительного использования товарного знака Big Mac. И применение Big Mac в названии бургера - недостаточно.

В свою очередь в McDonald's намерены обжаловать это решение.