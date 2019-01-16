МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами

На Смоленской площади прокомментировали утечки от американских спецслужб в западных СМИ, которые направлены на дискредитацию политики Москвы на афганском направлении. По данным МИД, США планируют обвинить Россию в переброске боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) из Ирака и Сирии на территорию Афганистана. В российском дипведомстве называют подобные слухи несостоятельными и обращают внимание на факты, которые могут служить доказательством "если не прямых, то косвенных связей" Вашингтона с террористами.

Заявление российского МИД опубликовано на сайте ведомства. Там напомнили о недавних откровениях афганских талибов (также запрещенных в РФ), которые сообщили о захвате американскими спецназовцами одной из их тюрем на севере страны. Там содержались пленные игиловцы - как известно, во внутренних конфликтах они выступают противниками "Талибана". Всех арестантов представители США вывезли в неизвестном направлении. По мнению Москвы, это "наводит на мысль, не пытались ли США не допустить утечки информации, которую упомянутые боевики ИГИЛ могли сообщить относительно своих реальных спонсоров".

В МИД также подтвердили, что так и не получили от американских коллег разъяснений по поводу вертолетов без опознавательных знаков, которые время от времени появляются в афганском небе и, по некоторым данным, перебрасывают грузы для террористов в северные районы республики.