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16.01.2019 11:44
Рубрика: Власть

Минюст: Партии, более 7 лет не участвовавшие в выборах, ликвидируют

Текст: Иван Петров
Министерство юстиции России с июня текущего года начнет выявлять партии, которые игнорируют участие в проводимых в стране выборах. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Минюста. Согласно сообщению пресс-службы министерства, с июня 2019 года будет проводиться анализ соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах. В случае выявления партий, которые с момента регистрации в 2012 году в течение 7 лет ни разу не приняли участие в выборах, они будут подлежать ликвидации.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

В юридическом ведомстве напомнили, что весной 2012 года произошла либерализация законодательства о регистрации политических партий. С этого момента создание партий в стране сильно упростилось. На данный момент, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, в России зарегистрированы 64 политических партии, 63 из которых имеют право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений. Из них 33 были зарегистрированы в течение 2012 года.

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Согласно закону, не принимавшая в течение 7 лет подряд участия в выборах партия может быть ликвидирована по решению Верховного Суда РФ. С соответствующим иском в ВС должны обращаться представители Минюста.

Под участием в выборах законом подразумевается выдвижение и регистрация списка на выборах в Госдуму, регистрация своего кандидата в президенты, участие в губернаторских выборах минимум в 10 процентах всех регионов или в выборах законодательных собраний не менее чем в 20 процентах субъектов. Если рассматривать муниципальный уровень, то, чтобы избежать ликвидации, партия должна в течение 7 лет выдвинуть и зарегистрировать кандидатов на местных выборах более чем в половине регионов страны.

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