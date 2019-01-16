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16.01.2019 18:26
Рубрика: Власть

Пошли на принцип

Минюст отказался менять требования для НКО
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7766 (8)
Министерство юстиции России отказалось смягчать требования к отчетности НКО, вопреки просьбам правозащитников. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на ответ ведомства одному из изданий.

В августе прошлого года минюст издал приказ "Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций", встревоживший многих правозащитников. По мнению некоторых экспертов, минюст ввел излишне жесткие требования и расширенно трактовал закон. В связи с этим в ведомство даже поступило официальное обращение от правозащитников с просьбой пересмотреть приказ и вернуться к обсуждению правил.

Минюст будет запрашивать в том числе персональные данные и справки о доходах сотрудников НКО

"Данным приказом в формы отчетности включены новые разделы, посвященные расходованию целевых денежных средств, полученных НКО от российских юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных источников, - написали представители правозащитного сообщества. - Мы полагаем, что включение данных разделов в состав отчетности всех НКО необоснованно расширяет требования законодательства". По мнению правозащитников, на все НКО распространены требования, установленные законом только для тех некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента. Более того, НКО обязаны указывать не только собственные иностранные источники финансирования, но и зарубежные источники российских компаний - доноров. Кроме того, в соответствии с приказом, минюстом будут запрашиваться персональные данные и данные о доходах сотрудников и контрагентов НКО.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Законодательством Российской Федерации сбор и обработка таких персональных данных Минюстом России не предусмотрены", полагают правозащитники.

В свою очередь в минюсте уверены, что приказ не нарушает законодательства. В ответе правозащитникам минюст назвал их опасения преждевременными, а также сообщил, что готовит методические рекомендации по сдаче отчетов и заверил, что готов к обсуждению в любом формате указанных методических рекомендаций.

Тем не менее правозащитники также остались при своем мнении: приказ незаконный, ведомство не имело права так широко трактовать федеральные законы. Поэтому не исключено, что дальнейшие споры правозащитников с минюстом будут вестись уже в суде. По крайней мере, председатель комиссии Совета по правам человека по развитию НКО Наталия Евдокимова в беседе с журналистами сообщила, что комиссия может обратиться в суд по поводу данного приказа.

Власть Право Правительство Минюст Некоммерческие организации в России
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