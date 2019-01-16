Минобразования: Российские вузы должны привлекать зарубежных ученых

Университеты должны концентрироваться на привлечении иностранных студентов, исследователей и ученых, заявил замминистра науки и высшего образования Григорий Трубников. Об этом он сказал в ходе дискуссии о международном образовательном сотрудничестве на проходящем в Москве Гайдаровском форуме.

"Считаю, что в сфере науки и образования не должно быть никаких экономических или политических ограничений для сотрудничества разных стран, - подчеркнул Трубников. - В мире не так много "мостиков", которые мудрые политики никогда не сжигают: наука культура и образование".

По мнению замминистра, никакие санкции не должны влиять на международное сотрудничество в этих сферах. "Проекты, аналогичные ЦЕРН или МКС, невозможно было бы создать в одиночку", - отметил он.

Комментируя вышедший только что новый рейтинг вузов стран с активно развивающейся экономикой, Григорий Трубников заявил: успехи российских университетов здесь способствуют значительным изменениям в их работе.

Россия стала четвертой по количеству представленных учреждений в этом рейтинге. "Для нас это крайне важная задача - присутствие в мировых рейтингах, у нас амбициозная стратегия по вхождению национальных университетов в мировые рейтинги. Мы абсолютно четко понимаем, что это меняет культуру исследовательской работы в российских университетах", - заявил Трубников.