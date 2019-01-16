Народный артист СССР Василий Лановой отмечает 85-летие

Сегодня Василию Лановому исполняется 85 лет. "Российская газета" поздравляет народного артиста с юбилеем, желает Василию Семеновичу здоровья и бесконечного вдохновения для воплощения новых ярких образов и предлагает вспомнить его лучшие роли в кино.

Василию Лановому все к лицу: про него невозможно сказать "актер одного амплуа", ему одинаково идет быть и борцом за коммунистические идеалы, и задумчивым романтиком, и прекрасным принцем, и светским повесой - не перечесть всех образов, которые он подарил советскому кинематографу.

1. Павел Корчагин (1956)

Василий Лановой еще студентом "Щуки" сыграл главную роль в драме молодых режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова по автобиографическому роману Николая Островского "Как закалялась сталь". Сначала роль предназначалась другому удивительно красивому актеру-романтику - Георгию Юматову. Однако в образе неизлечимо больного Корчагина, который прокручивает в голове воспоминания о проведенной в борьбе за коммунистические идеи юности, предстал все же загадочно сосредоточенный в себе, мужественный Лановой. Его голос будто скользит надо всем, рассказывая нам о чем-то большем, чем идеология, и глубинном - о своем пути, соблазнах, таинственном смысле жизни и понимании жизни как таковой. Актер признавался, что знал роман наизусть с самого детства и был уверен - роль Корчагина может сыграть только он.

Кстати, это было уже не первое появление актера на экране - кинодебютом Ланового была роль избалованного и эгоистичного старшеклассника Валентина Листовского в фильме "Аттестат зрелости" (реж. Татьяна Лукашевич, 1954). Однако актер проснулся знаменитым именно после роли Корчагина.

2. Алые паруса (1961)

До сих пор сюжет романа "Алые паруса" Александра Грина будоражит мечты юных девушек, мечтающих о встрече со своим прекрасным принцем. Зачастую они представляют его в образе Василия Ланового (то есть статного капитана Артура Грея) из ленты, снятой по одноименному роману режиссером Александром Птушко. Режиссер создал удивительную пару на экране: с Лановым сыграла завораживающая своей красотой юная Анастасия Вертинская. Несмотря на то, что образ главных героев остается символом чистой любви, добрая сказка учит не только верить в мечты, но и добиваться их осуществления кропотливым трудом, не отступая перед малейшими трудностями.

3. Иду на грозу (1965)

Следующим большим появлением Василия Ланового на экране стала роль Олега Тулина в фильме "Иду на грозу", снятом в 1965 году режиссером Сергеем Микаэляном по одноименному роману Даниила Гранина о двух ученых, решивших подчинить себе природу и изучающих грозу. Главные герои - "друзья-враги" с полярно противоположным отношением к жизни: Олег Тулин готов поступиться принципами ради успеха, а его коллега Сергей Крылов (его сыграл Александр Белявский) настаивает на торжестве правды и утверждает, что за наукой будущее. В итоге Тулин срывает эксперимент, а Крылов оказывается прав.

4. Офицеры (1971)

Однажды министр обороны СССР Андрей Гречко, который подсказал будущий лозунг фильма "Есть такая профессия - Родину защищать", предложил малоизвестному режиссеру Владимиру Роговому снять фильм о судьбе офицерских жен. Так появилась история, в центре которой - любовный треугольник и два товарища, прошедшие через ужасы войны и всю жизнь несущие трудную и опасную военную службу. Сначала Василий Лановой трижды отказывался от "неинтересной и нежизненной" роли Ивана Вараввы, безнадежно влюбленного в жену друга. Но все же согласился, когда Роговой сказал: "Играй романтика!". Этот образ был как раз для Ланового, остающегося страстным романтиком и сегодня.

Кстати, на съемках одного из любимейших советских фильмов "Офицеры" Василий Лановой помирился с Георгием Юматовым (роль Алексея Трофимова в этой ленте стала одной из ярчайших у Юматова), который долго не мог простить замены в ленте "Павел Корчагин", так как сам мечтал сыграть главную роль.

5. Полосатый рейс (1961)

Говоря о ярких ролях Василия Ланового, невозможно не упомянуть его эпизодическое появление в фильме - лидере советского проката 1961 года "Полосатый рейс", снятом Владимиром Фетиным. Занимательно, что в фильм Лановой попал совершенно случайно: в это время актер отдыхал в Одессе, а режиссер уговорил его сняться в эпизоде. И не прогадал - фраза отдыхающего: "Красиво плывут! - Кто? - Вон та группа в полосатых купальниках!" полюбилась зрителям и давно стала крылатой.