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16.01.2019 14:30
Рубрика: Общество

Названа одна из главных причин смертности в Киргизии

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Порядка 14 процентов смертей в Киргизстане вызваны загрязнением окружающей среды. Шокирующие данные озвучил 16 января на конференции в Бишкеке постоянный координатор системы ООН в КР Озонния Ожиело.

По его словам, тревожная экологическая обстановка в некоторых регионах республики, а именно загрязнение воздуха, привела к тому, что проблема стала одной из основных причин смертности в Киргизии, опередив наркоманию, алкоголизм и табакокурение.

Москва достигла мирового уровня по экологическим показателям

Как утверждает советник по вопросам загрязнения окружающей среды и здоровья ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию) Арно Бехренс, загрязнение воздуха приводит к возникновению многих респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. Причем, в большей степени это касается столицы Киргизии - Бишкека. По его данным, смог над крупнейшим городом республики, а также другими населенными пунктами ежегодно становится причиной смерти не менее четырех тысяч человек.

Немногим ранее местные экологические организации выяснили, что уровень загрязнения воздуха в Бишкеке кратно превышает допустимый уровень. Указывается несколько основных причин смога. В их числе - большое количество автомобилей, не соответствующих требованиям по выбросам в атмосферу, плохое качество горючего, использование угля при отоплении и нарушение циркуляции воздуха из-за хаотичной застройки города высотками.

Общество Экология В мире экс-СССР Киргизия
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