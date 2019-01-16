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Рубрика: В мире

Названа страна с самыми красивыми женщинами в мире

Текст: Сергей Новиков
Стефани Гутьеррес. Фото: top-antropos.com Стефани Гутьеррес. Фото: top-antropos.com
Стефани Гутьеррес. Фото: top-antropos.com

Эксперты портала Missology, специализирующегося на мире красоты, составили список стран, в которых живут самые красивые женщины. Он был составлен на основе достижений красавиц в международных конкурсах, таких как "Мисс мира", "Мисс Вселенная" и "Мисс Интернешнл".

В Барнауле на посетительницу салона красоты обрушилась плитка

Победителями оказались представительницы Венесуэлы, которые чаще других выигрывали в этих состязаниях. Например, в прошлом году венесуэлка Мария Веласко Гарсия стала "Мисс Интернешнл", а Стефани Гутьеррес заняла второе место на конкурсе "Мисс Вселенная". Их соотечественницы также регулярно добираются до финалов других престижных международных конкурсов.

На втором месте расположились филиппинки. В пятерку также вошли представительницы Мексики, Южной Африки и Вьетнама. В топ-20 попала и Беларусь, чьи красавицы  расположились на 18-й строчке рейтинга.

В мире Южная Америка Венесуэла В мире экс-СССР Беларусь В мире Северная и Центральная Америка Мексика В мире Юго-Восточная Азия Вьетнам В мире Африка ЮАР Конкурсы красоты
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